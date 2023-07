4 dicas de métodos contraceptivos

Tratando-se de saúde sexual, os métodos contraceptivos são ferramentas essenciais, seja para a prevenção de uma gravidez indesejada ou para a prevenção contra ISTs. É possível encontrar diversas opções disponíveis, cada um possui as suas vantagens e as suas considerações.

É comum que as pessoas tenham grandes dúvidas sobre qual método contraceptivo. Por esse motivo, separamos a seguir algumas dicas de métodos contraceptivos para utilizar, confira a seguir e entenda:

1. Preservativo masculino e feminino

Quando o assunto é métodos contraceptivos, os preservativos estão entre os mais eficazes e amplamente disponíveis. É importante entender que os preservativos femininos e masculinos servem não somente para prevenir gravidezes indesejadas, mas também servem para proteger contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).

O preservativo masculino, também popularmente conhecido como camisinha, é feito em látex ou poliuretano e é colocado no pênis ereto antes da relação sexual. Já o preservativo feminino, é feito de nitrilo e é inserido na vagina antes do ato sexual. Ambos os tipos de preservativo são responsáveis pela formação de uma barreira física.

2. Pílulas anticoncepcionais

Outro método contraceptivo muito utilizado é a pílula anticoncepcional, um método contraceptivo hormonal amplamente eficaz, que utiliza hormônios sintéticos, responsáveis por impedir a ovulação e por tornarem o muco cervical menos propício para a entrada dos espermatozoides.

Para as mulheres que escolhem esse método contraceptivo, é importante que as pílulas sejam tomadas diariamente, preferencialmente no mesmo horário. Além disso, é necessário pontuar que as pílulas servem para prevenir a gravidez, mas não servem para a prevenção de ISTs, por isso, não substituem o uso de preservativos.

Consultar um médico antes de iniciar o uso das pílulas é fundamental!

3. Dispositivos intrauterinos (DIUs)

Já os DIUs são pequenos dispositivos em forma de “T”, que são inseridos no útero por um profissional de saúde especializado no assunto. Existem dois tipos principais: o DIU de cobre, dispositivo que libera íons de cobre, e o DIU hormonal, que libera hormônios para inibir a ovulação e espessar o muco cervical.

Tanto o DIU de cobre, quanto o hormonal, são métodos contraceptivos de longa duração, com excelente eficácia. A escolha de um ou outro depende das necessidades e preferências individuais, além claro, das recomendações médicas.

Assim como as pílulas, não dispensa o uso dos preservativos para a prevenção de ISTs.

4. Implantes contraceptivos

Você já ouviu falar sobre implantes contraceptivos? Esses métodos contraceptivos são pequenos dispositivos de plástico flexível inseridos sob a pele do braço, que liberam um hormônio chamado progestina, que inibe a ovulação e torna o muco cervical impróprio para os espermatozoides.

Os métodos contraceptivos são importantes sempre!

Procure profissionais de saúde especializados para ter orientações sobre os métodos mais indicados para o seu caso. Mas, além disso, lembre-se sempre que o uso de preservativos é crucial para a prevenção de ISTs.

Imagem de Gabriela Sanda por Pixabay