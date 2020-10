Carlos Lula sobre capas de rosto para COVID-19

O tópico de coberturas faciais causa divisão e seu valor na prevenção da disseminação de COVID-19 pode não parecer claro. Com as mídias sociais e o ciclo de notícias de entretenimento 24 horas, onde podemos recorrer para obter dados confiáveis ​​e imparciais sobre essa medida de proteção pequena, mas muito contestada?

Somos uma sociedade obcecada por números. Queremos saber quantos quilos perderemos com nossa nova dieta, quantas pessoas compareceram ao evento e quantos novos casos COVID temos hoje. Na verdade, é difícil obter precisão em nosso mundo.

Com desastres, guerras e doenças, aprendemos mais com o passar do tempo. Pesquisadores, médicos e cientistas precisam de tempo e recursos para fazer seu melhor trabalho, encontrar tendências e tirar conclusões sólidas. Artigos revisados ​​por pares servem como uma via de distribuição para este trabalho, e uma revisão por pares média pode levar mais de três meses com artigos raramente aceitos na primeira revisão.

Na pandemia COVID-19, esse lapso de tempo para dados confiáveis ​​e úteis resultou em decisões políticas tênues, incerteza social e perda de vidas. Consequentemente, estamos vendo um rápido impulso de pesquisas COVID sem fundamento, levando a uma diminuição da qualidade dos dados, conclusões questionáveis ​​e ceticismo do público.

Na era das pré-impressões e da pesquisa não verificada, o que os dados revisados ​​por pares dizem sobre as coberturas faciais como medida de proteção?

Em primeiro lugar, o uso de coberturas faciais como medida de proteção é baseado em duas suposições fundamentais da disseminação de COVID-19: Algumas pessoas infectadas apresentam sintomas leves ou nenhum sintoma e, conforme nossa sociedade reabre durante esta pandemia, o distanciamento social pode nem sempre ser realista .

Pesquisas revisadas por pares descobriram que, quando o distanciamento social não pode ser observado, as coberturas faciais podem reduzir drasticamente a probabilidade de transmissão de COVID . Na verdade, vários estudos revisados ​​por pares apóiam essa conclusão. Além disso, os pesquisadores descobriram que lavar as mãos não é suficiente, mas quando combinadas com a cobertura facial, ambas as medidas reduzem efetivamente a transmissão do COVID-19.

Os revestimentos faciais são uma ferramenta para reduzir a propagação do COVID-19 e, como acontece com todas as ferramentas, têm um tempo, local e uso adequados. Para coberturas de rosto, esse momento é quando multidões e contato próximo não podem ser evitados.

Com a reabertura, os casos COVID-19 estão aumentando no Condado de Gallatin (essa obsessão de número em tempo real), e muitos desses casos estão ligados à disseminação pela comunidade. Como uma nova pesquisa estima que 22% de todos os seres humanos na Terra têm pelo menos uma doença subjacente que os torna em risco de complicações da infecção por COVID-19, todos nós temos entes queridos que precisamos proteger da infecção.

E com o início da temporada turística, a COVID-19 estará cada vez mais presente em nossas comunidades. Os revestimentos faciais são uma pequena ferramenta para ajudar a proteger a nós, nossos trabalhadores e nossas comunidades.