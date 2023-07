Entenda mais sobre a importância do uso de preservativos

Quando o assunto é saúde sexual e bem-estar, o uso de preservativos é um tema fundamental, principalmente para a prevenção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e da gravidez indesejada.

Nesse sentido, confira a seguir tudo o que você precisa saber e entenda sobre a importância do uso de preservativos:

Prevenção de ISTs com preservativos

Existem diversas infecções e doenças que podem ser transmitidas por meio das relações sexuais. Dessa forma, é importante entender que o uso de métodos para proteger-se contra essas doenças é fundamental, seja para as pessoas que possuem relacionamentos monogâmicos, para pessoas que possuem relacionamentos abertos e, no geral, para todos, em qualquer relação sexual.

Os preservativos estão entre as formas mais eficazes de prevenir a transmissão de ISTs. Isso porque, eles criam uma barreira física entre os parceiros sexuais, impedindo que os fluidos corporais entrem em contato direto, consequentemente impedindo a transmissão de infecções.

A utilização de preservativos de forma consistente e corretamente, é essencial para reduzir significativamente o risco de contrair doenças sexuais, como HIV, sífilis, clamídia, gonorreia, herpes genital e muitas outras.

Prevenção da gravidez indesejada

Além de ser a maneira mais eficaz de se proteger de ISTs, o uso de preservativos também é essencial para prevenir a gravidez indesejada.

Existem preservativos masculinos e femininos, esses métodos contraceptivos são extremamente eficazes quando usados corretamente. Além disso, são métodos bastante acessíveis, fáceis de obter e que não requerem prescrição médica.

Outro ponto muito importante, que faz dos preservativos um dos métodos mais utilizados e mais seguros para a prevenção de gravidez indesejada, é que eles não possuem efeitos colaterais hormonais, ao contrário de outros métodos contraceptivos, que podem causar efeitos nas pessoas.

A proteção é essencial para a saúde sexual

O uso de preservativos é crucial e faz total diferença para a proteção contra ISTs.

Afinal, é uma maneira de proteger a si mesmo e ao outro de ISTs, promovendo a cultura da prevenção, contribuindo diretamente para a saúde sexual e para a redução do número de infecções.

Cuide de sua saúde sexual!

Portanto, quando o assunto é cuidar da saúde sexual, o uso de preservativos é fundamental para a prevenção de ISTs e por esse motivo, eles devem ser utilizados em todas as relações sexuais, inclusive com parceiros fixos.

A importância do diálogo e da educação sexual

Além de incentivar o uso de preservativos, é muito importante também debater educação sexual adequada. Isso porque, o diálogo é essencial para garantir uma compreensão clara referente à importância do uso de preservativos e dos riscos que estão diretamente ligados com a sua não utilização.

A educação sexual está diretamente ligada com a prevenção de ISTs e com a promoção de uma vida sexual saudável. Por esse motivo, é muito importante pesquisar artigos e livros sobre saúde sexual. Além disso, procurar por profissionais da saúde especializados no assunto pode fazer total diferença.

Lembre-se que a realização de exames e a utilização correta de preservativos podem salvar vidas!

Imagem de Mike por Pixabay