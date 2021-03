Caminhos para a Cidadania celebra datas especiais com agenda de diversidade

Março é o período ideal para ativar reflexões sobre diversidade na agenda escolar. São tantas datas importantes: Dia Internacional da Mulher, Dia Internacional Contra a Discriminação Racial e o Dia Internacional da Síndrome de Down. Por isso, o Caminhos para a Cidadania criou o mote: “Mais do que uma palavra, diversidade é atitude!

O Instituto CCR, gestor do programa, organizou diversas atividades para fomentar em sala de aula uma poderosa ideia: “o que importa é a essência e não a aparência”, colocando a diversidade ao alcance de pais, alunos e professores. E para avançar a temática, o programa disponibiliza material especial de atividades sobre o tema. Na Dutra, o programa conta com o apoio da CCR NovaDutra.

“Ajudar pais e educadores a derrubarem os seus próprios julgamentos e preconceitos, sem dúvida, é o primeiro passo. E isso é natural. Todos nós compartilhamos opiniões sem a devida análise. O segundo passo é fazer o aluno refletir sobre si mesmo”, explica Ariane Teles, do Instituto CCR, responsável pelo programa.

Para apoiar a proposta de autoconhecimento, o programa sugere exercícios agradáveis e simples, que podem ser feitos em casa e em sala de aula. Por exemplo: a criação de um perfil fictício (em qualquer rede social, ou no caderno mesmo), descrevendo as características dos alunos, conforme eles gostariam que fossem vistos pelos colegas. “A ideia é fazer o estudante pensar sobre o que compõe a sua essência. Passando pelas características físicas, emocionais, psicológicas, familiares e sociais”, completa Ariane.

A reunião de temas está contemplada em cursos EaD, ferramentas de aprendizagem e sugestões de conteúdo para professores da rede pública do Brasil. É só clicar aqui para conferir. O Caminhos para a Cidadania, em 2020, impactou mais de 80 mil alunos em 71 municípios do Brasil. Confira esta e outras informações no site: www.caminhosparaacidadania.com.br.

