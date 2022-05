Deive Leonardo se apresenta em São José dos Campos em junho

Deive Leonardo, nasceu em 09 de abril de 1990, casado com Paula Martins e pai do João Leonardo, Noah Leonardo e Serena Leonardo. Nascido em lar cristão, por alguns anos esteve fora da igreja, retornando em 2009 após um encontro especial com Deus.

Evangélico desde 2009, quando tinha 19 anos de idade, membro na Igreja Reviver, em Itajaí, Santa Catarina (SC). Deive Leonardo é formado em Direito, escritor, com seis obras publicadas: “Deus que me faz chorar”, “Ser diferente #Partiu”, “O amor mais louco da História”, “Coragem pra Recomeçar”, “Final da Tempestade”, “Devocional Alegria do Amanhecer”.

Deive Leonardo é o youtuber com o maior canal de pregação individual do mundo, com mais de 372 milhões de visualizações, e mais de 7 milhões de inscritos no YouTube e mais de 10 milhões de seguidores no Instagram. “Eu não aceito perder essa geração para o mundo”, afirma.

Uma das maiores turnês do Brasil, com quase 200 mil expectadores em menos de três anos, que cruzou o continente e chegou na Europa e agora vem para o interior de São Paulo para emocionar e inspirar milhares de pessoas.





Hora: 21 horas/ sessão EXTRA às 18 horas

Data: 18 de junho

Local: Ginásio ADC Embraer – Av. Brigadeiro Faria Lima, 2100 – São José dos Campos/SP

Ingressos: https://www.ingressodigital.com/evento/4943/Deive_Leonardo__O_Melhor_dia_da_Minha_Vida