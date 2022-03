FILME ‘A PIOR PESSOA DO MUNDO’ ESTREIA EM 24 DE MARÇO

Renate Reinsve venceu o prêmio de Melhor Atriz no Festival de Cannes 2021 com o longa norueguês

A PIOR PESSOA DO MUNDO (The Worst Person in the World), um dos filmes mais comentados dos últimos tempos, e que está concorrendo em duas categorias nos prêmios Oscar (Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Internacional) e Bafta (Melhor atriz e Melhor Filme de Língua Não Inglesa), chegará aos cinemas do Brasil em 24 de março com distribuição da Diamond Films.

No filme, Julie (Renate Reinsve) está chegando aos trinta e sua vida é uma bagunça existencial. Vários de seus talentos foram desperdiçados e seu namorado, Aksel (Anders Danielsen Lie), um escritor de sucesso mais velho que ela, está pressionando para que eles se estabeleçam. Uma noite, Julie invade uma festa e conhece o charmoso Eivind (Herbert Nordrum). Em pouco tempo, ela termina com Aksel e se joga em um novo relacionamento, esperando uma perspectiva diferente em sua vida.

‘A PIOR PESSOA DO MUNDO’

Com direção do cineasta norueguês Joachim Trier, o drama cômico trata do amor nos tempos atuais e sobre como, mesmo com todas as oportunidades que a vida dá, é possível se sentir a pior pessoa do mundo. O roteiro é de Eskil Vogt e Joachim Trier.

Assista ao trailer aqui.

Diamond Films

A Diamond Films é a maior distribuidora independente da América Latina. Fundada em 2010, se destaca por distribuir os melhores filmes independentes da indústria cinematográfica. Atualmente, a empresa atua em sete países da América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e México. No ano de 2016 começou a atuar no mercado europeu, por meio da sua filial na Espanha. No Brasil desde 2013, a Diamond Films distribuiu títulos como ‘Os Oito Odiados’; ‘Lion – Uma Jornada para Casa’, ‘Moonlight – Sob a Luz do Luar’, ‘Green Book – O Guia’, ‘Destruição Final – O Último Refúgio’, ‘Moonfall – Ameaça Lunar’, ‘No Ritmo do Coração’ e ‘Spencer’.