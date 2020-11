Divino Fogão lança modelo inovador de Dark Kitchen

O Divino Fogão, reconhecido pela comida da fazenda, dá um passo ousado no sentido de ampliar sua atuação em todo o Brasil por meio do delivery. A rede acaba de firmar uma parceria com a Guersola Consultoria, importante hub de negócios junto ao mercado, para implementar um projeto diferenciado de dark kitchen, que busca atrair empresas com experiência em alimentação – lanchonetes, hotéis, buffets e restaurantes -, que tenham interesse em trabalhar com alguns itens da gastronomia do Divino Fogão.

Ao invés de investir em espaços novos, a marca está em busca de restaurantes em locais estratégicos que já operem com suas próprias marcas, mas que possam aproveitar o tempo ocioso da cozinha para produzir pratos do Divino Fogão.

“As empresas com experiência em alimentação poderão utilizar seus espaços para preparar alguns de nossos pratos para delivery. O parceiro se tornará um licenciado Divino Fogão, o que traz a possibilidade de rentabilizar seus negócios, especialmente neste momento em que se ensaia uma retomada da economia”, afirma Reinaldo Varela, presidente do Divino Fogão e idealizador do projeto.

Segundo Varela, a expectativa é chegar a 600 cozinhas parceiras até o final de 2021. Caberá à rede oferecer capacitação em gestão e custos, treinamento sobre a elaboração dos pratos disponíveis neste modelo de dark kitchen, negociação junto aos fornecedores para que os parceiros comprem os insumos com preços diferenciados e tenham uma taxa diferenciada do iFood exclusivamente para o modelo dark kitchen. “É uma oportunidade para que o proprietário de um estabelecimento ganhe mais com a estrutura existente, além de atuar com uma marca que é considerada uma das melhores das praças de alimentação do País”, enfatiza o fundador do Divino Fogão.

Para receber a licença do Divino Fogão, as cozinhas deverão atender ao padrão de qualidade da rede, além de terem disponibilidade de dedicação ao negócio. Como o modelo prevê a utilização da área existente, o investimento por parte do parceiro será de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais) com insumos e embalagens personalizadas do Divino Fogão.

De acordo com os especialistas da Guersola Consultoria, trata-se de uma relação ganha-ganha. O licenciado atuará com uma marca forte no mercado e terá uma taxa diferenciada de delivery no iFood. Já o Divino Fogão atingirá mais pessoas que apreciam sua gastronomia, mas que não podiam consumi-la por estarem fora do raio de atuação.

Como hub de negócios, nossa missão é de organizar as informações junto a esse ecossistema brasileiro de forma a capacitar e facilitar ao licenciado/operador suporte administrativo, treinamentos e validações de processos.

Dark kitchen

Normalmente, uma dark kitchen é um espaço onde diversos restaurantes podem operar em conjunto, cada qual dentro da sua especialidade, porém com o único objetivo de realizar entregas on-line. “O modelo que anunciamos ao mercado tem a inteligência de mercado e desenvolvimento da Guersola Consultoria, que oferece a otimização de uma infraestrutura existente e com capacidade para preparar a comida com o mesmo saber daquela oferecida em uma loja convencional. É como se os pratos do Divino Fogão se tornassem produtos licenciados para serem vendidos por outras marcas”, explica o especialista Flavio Guersola, do hub de negócios Guersola Consultoria.

Segundo relatório recente da Euromonitor, as cozinhas invisíveis podem criar uma oportunidade de mercado de US$ 1 trilhão em todo o mundo até 2030. “É uma tendência de mercado que veio para ficar, impulsionada pelo isolamento social e aumento de gastos com delivery. Para empresas consolidadas no modelo de atendimento tradicional, como o Divino Fogão, as dark kitchens são uma maneira de ampliar atuação e reduzir custos, além de ajudar os parceiros com um ganho extra”, finaliza Guersola.

Divino Fogão

Divino Fogão: Desde 1984, o Divino Fogão lançou-se no mercado com uma estratégia inovadora, servindo o que há de mais saboroso e variado da comida típica da fazenda. Hoje, o Divino Fogão é nacionalmente reconhecido por seus produtos de excelente qualidade e com sabor genuinamente brasileiro. Receitas próprias e exclusivas foram desenvolvidas ao longo dos anos, procurando atender o gosto e o paladar brasileiro. A rede conta hoje com 173 restaurantes presentes em todas as regiões do País.

Foto: Divulgação/ Divino Fogão