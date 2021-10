Com 5,8 milhões de pequenas e médias empresas, o estado é estratégico para ampliar a atuação da Ouro Verde no segmento

Pequenas e médias empresas de São Paulo contam com nova plataforma para assinatura de veículos, a Ouro Verde Smart , direcionada aos pequenos e médios negócios, profissionais liberais e cooperativas. A plataforma acaba de ser lançada pela Ouro Verde, uma das maiores empresas no setor de gestão e terceirização de frotas no país. Com 5,8 milhões de pequenas e médias empresas, de acordo com o DataSebrae, o estado é estratégico para ampliar a atuação da companhia neste segmento.

A plataforma recebeu investimento inicial de R﹩ 140 milhões – que incluem 500 carros que já estão no estoque e terão entrega acelerada, em 45 dias, e outros 2.000 veículos até o final do ano. O objetivo da Ouro Verde é aumentar em 50% a base de clientes do segmento até o final de 2021.

A iniciativa faz parte do projeto de fortalecimento e expansão da marca, que após ter sido adquirida pela Brookfield, investidora e gestora global de ativos, consolida a atuação no segmento de PMEs, profissionais liberais e cooperativas. A proposta é atender clientes que precisam de até 20 veículos e atuam em diferentes segmentos da economia nacional, como varejo, prestadores de serviços, transportes, construção, atacadistas, bens de consumo e serviços de saúde, entre outros segmentos.

Para a companhia, que já conta com expertise de 48 anos em gestão e locação de frotas, um dos diferenciais é a jornada digital para a contratação do serviço, que torna o processo mais simples e ágil para as empresas. Para a estruturação desse sistema, foram investidos cerca de R﹩ 2 milhões, o que envolve a compra de novas tecnologias, contratação de equipes dedicadas ao projeto e ações de marketing.

Assinatura de veículos

“A assinatura de veículos é uma tendência que já está consolidada no mercado nacional e queremos levar o serviço também aos pequenos e médios empreendedores. Para isso, trouxemos para a plataforma todo o nosso conhecimento adquirido ao longo dos últimos anos no mercado de gestão de frotas. Queremos ser a melhor opção em locação de veículos por assinatura para o mercado brasileiro, com foco em pequenos e médios negócios, profissionais liberais e cooperativas”, pontua Claudio Zattar, CEO da Ouro Verde.

Na Ouro Verde Smart, são disponibilizados veículos de diferentes montadoras, com modelos compactos, executivos, SUVs e utilitários. No portfólio de veículos leves, os clientes podem optar por contratos com duração de 12, 18, 24 e 36 meses e ainda definir a franquia mensal de quilometragem, com opções de 1.000km, 2.000km e 3000km. Entre as opções, é possível fazer a contratação de um HB20 1.0 Sedan Vision 2022, manual, com entrega acelerada, por R﹩ 1.397,97 por mês.

“Para os pequenos e médios negócios, a assinatura é uma alternativa rentável e estratégica. Neste caso, o empresário não precisa se preocupar em investir o capital da companhia na compra de veículos, podendo direcionar esse recurso para a atividade principal da empresa. Em alguns casos, de acordo com o veículo e modelo de contrato de assinatura, a locação pode gerar uma economia de até 30% em relação à compra”, explica Zattar.

Serviços oferecidos aos clientes

Na assinatura oferecida pela Ouro Verde Smart, estão inclusos serviços como documentação (IPVA, licenciamento, seguro obrigatório e emplacamento), gestão de multas, manutenção preventiva e corretiva, seguro para o veículo e terceiros, assistência 24 horas, troca de pneus (de acordo com o período e quilometragem contratados), rastreador e bloqueador, acesso ao aplicativo On Road, responsável por realizar o agendamento e acompanhamento de manutenções, notificações de sinistros e solicitação de guincho.

“Para aprimorar a experiência dos clientes, oferecemos também alguns serviços adicionais, como a TAG de passagem, para cobrança automática em pedágios e estacionamentos, e Gestão do Abastecimento, que centraliza os pagamentos em um cartão combustível e permite o acompanhamento online dos valores gastos ao longo do mês. Os clientes contam ainda com o Ouro Verde Fleet, um sistema que, de forma automatizada, integra dados de tráfego do veículo em todo o país”, afirma Manuel Silva, diretor comercial da Ouro Verde.

Como funciona o serviço?

A plataforma prioriza a jornada digital do cliente. Basta realizar o cadastro na página da Ouro Verde Smart e, após fazer o login, selecionar a categoria de veículo por assinatura que mais se adapta à sua necessidade.

Na página do veículo, é possível definir a cor, a franquia de quilometragem e o período de contrato, além de selecionar serviços adicionais (TAG de passagem, Gestão de Abastecimento e Ouro Verde Fleet) e a contratação de insulfilm como opcional.

Ao concluir a seleção do veículo, a proposta comercial digital é enviada em alguns minutos para validação do cliente. Na etapa seguinte, são solicitados os documentos para a formalização do contrato e o processo de assinatura é feito digitalmente.

Caso o veículo escolhido esteja no estoque da Ouro Verde, a entrega é acelerada e o cliente recebe em 45 dias, em média. A plataforma ainda dispõe de uma ampla variedade de veículos que podem ser solicitados por encomenda.

Ouro Verde

Há quase 50 anos no mercado, a Ouro Verde é especialista em gestão terceirização de frotas de automóveis, caminhões, máquinas e equipamentos pesados para clientes corporativos. A companhia, controlada pela Brookfield desde 2019, oferece o serviço de gestão de frota de forma integrada, contando com uma plataforma completa de serviços agregados que incluem soluções tecnológicas, manutenção e operações de ativos. A empresa está entre as líderes do segmento em todas as suas linhas de negócio. A companhia também conta com parcerias estratégicas com os maiores fabricantes de veículos, máquinas e equipamentos, além de uma rede credenciada nacional de prestadores de serviços que possibilitam oferecer uma proposta de valor atraente para seus clientes. Acesse: https://www.ouroverde.net.br/ .

