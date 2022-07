3 dicas para viajar de carro de forma segura

Confira quais são as medidas básicas para evitar ter dor de cabeça com seu veículo e qualquer tipo de problema na estrada

Pegar estrada é uma maneira única de viajar; afinal, escolher fazer todo o trajeto dirigindo tem várias vantagens. Além do conforto proporcionado pelo carro, você também desfruta da companhia de amigos e familiares, aprecia belas paisagens no caminho e ainda tem toda a liberdade para fazer o roteiro que desejar, parando sempre que quiser descansar ou apenas conhecer um novo lugar. Contudo, essa experiência pode ir de prazerosa para frustrante quando o veículo não está devidamente preparado para percorrer longos trajetos, então é indispensável garantir que esteja tudo certo previamente.

Confira algumas dicas de como tornar sua viagem na estrada mais segura e tranquila.

Estude o caminho

Graças às tecnologias de GPS que carregamos no bolso hoje em dia, fica fácil pegar estrada para qualquer lugar, mas ainda é importante dar uma olhada no trajeto antes do dia de viajar. Isso te deixará mais preparado para o que está por vir e também auxiliará na hora de definir as paradas, pois quanto maior a viagem, mais cansativo será para o motorista. É importante fazer paradas regulares para esticar as pernas, comer alguma coisa, ir ao banheiro, etc. Caso seja possível, também é recomendado revezar o volante com outra pessoa.

O interior do carro também precisa estar devidamente apropriado para acomodar todos os passageiros, então evite levar bagagem junto das pessoas. Isso pode tornar a viagem desconfortável e ser bastante prejudicial em trajetos longos.

Faça manutenção preventiva

Toda viagem de carro requer uma revisão prévia do veículo; afinal, ninguém quer que o carro apresente problemas em um lugar isolado e desconhecido. É essencial levar o automóvel para um mecânico e verificar se precisa trocar algum componente, mesmo que ainda não esteja apresentando defeitos. Verificar os pneus, a bomba d’água, os freios e outros itens é a melhor forma de evitar complicações.

A parte mais básica também não deve ser deixada de lado, então nunca se esqueça de encher o tanque, trocar o óleo do carro e calibrar os pneus antes de pegar a estrada.

Leve alguns itens de segurança

Nunca se sabe o que pode acontecer na estrada, então é sempre importante deixar alguns itens básicos no porta-malas, em caso de emergência. Além do triângulo de sinalização para evitar acidentes, é importante ter uma garrafa d’água de dois litros, em caso de aquecimento, uma garrafa de óleo de motor, cabos elétricos para a bateria e ferramentas para trocar o pneu. Com tudo isso em mãos, você provavelmente não passará nenhum sufoco.

