5o FÓRUM BRASILEIRO DE TURISMO IRÁ DEBATER O CRESCIMENTO NO SETOR PÓS COVID-19

Em edição online, o evento traz luz ao setor após uma longa quarentena

O evento acontece 31 de agosto, das 14h às 19h30, totalmente gratuito e com a presença de nomes importantes do setor na iniciativa privada e no poder público. Entre painéis de debates e palestras a retomada do crescimento do setor é o foco.

O setor de turismo, assim como o de eventos, foi um dos mais afetados pela pandemia. O primeiro a parar suas atividades e um dos últimos a retomar. Ele gera desenvolvimento econômico, arrecadação tributária, emprego e renda, além de poder fomentar a preservação ambiental e o turismo sustentável. Um mercado que movimentou no Brasil em 2019, R$ 238,6 bilhões de reais, teve muitas baixas e terá que se adequar à nova realidade.

4 Forum Brasileiro de Turismo 2019 – Foto :mesa diretora

Fórum Brasileiro de Turismo

Em sua quinta edição, o Fórum Brasileiro de Turismo vem no momento importante para discutir o processo de retomada. De olho nos números do mercado de turismo no Estado de São Paulo, no Brasil, na América Latina e no mundo, o debate segue entorno das mudanças e tratando temas importantes como meio ambiente , segurança pública, mobilidade urbana, mão de obra, cadeia produtiva, números e perspectivas e os impactos do setor em políticas públicas.

Entre os tópicos a serem abordados a grande expectativa será o debate sobre as tendências para o crescimento e a política de repasse de recursos do setor público para o mercado de turismo.

Unedestinos

Para o Chairman do evento, Toni Sando- Presidente da Unedestinos “esta é a oportunidade que temos para debater de forma construtiva o setor e encontrar oportunidades de retomar o crescimento unindo forças entre o poder público e a iniciativa privada”.

GCSM

Já o Presidente Mundial do GCSM, Agostinho Turbian reforça “a importância do momento para que todos se posicionem. Entre os inscritos temos desde estudantes, profissionais, lideranças e autoridades do setor que podem compartilhar experiencias e ideias. Isto irá favorecer o debate e resultar em politicas publicas focadas no crescimento e na garantia da aplicação as normas de saúde para o setor.”

4 Forum Brasileiro de Turismo 2019 – Foto :Plenaria

Grande polo de geração de emprego e renda sempre teve os números eram grandiosos antes da pandemia:

– O turismo movimentou em 2019, 238,6 bilhões de reais.

– Número de empregos diretos e indiretos – alta de 163,6% em relação às vagas criadas em 2018

– Representação no PIB Brasileiro – 8,1%

– Mundialmente, o setor de turismo é responsável por 10% do PIB mundial, 10% dos empregos diretos e indiretos; 1,4 trilhões de dólares em exportação; 7% das exportações mundiais e 30% das exportações de serviços.

– Principais destinos turísticos no Brasil – o Sudeste se destaca no faturamento do país – R$ 147 bilhões, correspondente a 61,6% do faturamento do setor turístico em 2019, seguida pelo Sul (15,9%) e pelo Nordeste (12,6%). O Estado de São Paulo liderou, respondendo por 40,5% do faturamento no País.

– Geração de empregos em função da sua composição de atividades: Bares e

Restaurantes (37,45%); Atividades recreativas, culturais e desportivas (17,93%); Transporte rodoviário (17,37%); Outros transportes e serviços auxiliares dos transportes (9,93%); Hotéis e Pousadas (7,14%); Transporte aéreo (4,78%); Atividades de agências e organizadores de viagens (2,73%); Aluguel de bens móveis (2,67%).

Fonte: ICV-Tur – índice da pesquisa elaborada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), em parceria com a Cielo / e Unidestinos.

O Fórum é uma iniciativa do Grupo GCSM com participação da União Nacional de CVBs e Entidades de Destino, a Associação Brasileira da Industria de Hotéis (ABIH) e Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas pelo link: https://bit.ly/3317v1F

Ficha técnica:

Data: 31 de agosto

Horário: 14h às 19h30

Site: www.forumbrasileiro.online

Organização: GCSM

Apoio: Unedestinos e Visite São Paulo