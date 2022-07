Curso com cavalos ensina líderes a se relacionarem bem com a equipe

Uma nova abordagem de treinamento para desenvolver confiança, segurança e sensibilidade na gestão de pessoas. Confira depoimento de uma executiva da Ambev

– “Nenhum livro ou nenhum outro curso de liderança me ajudou a desenvolver as habilidades que o treinamento de liderança com cavalos me permitiu”, conta Bianca Zuppardo, mestre cervejeira e gerente de processos da Ambev.

“Geralmente os cursos de liderança propõem sempre o mesmo direcionamento, então o convite para fazer um curso com cavalos foi muito intrigante pra mim. O profissisonal precisa ser estimulado a sair de sua zona de conforto, para ter mais motivação, desenvolver suas lacunas na gestão, e foi isso que aconteceu comigo no Experientia Equus”, conta a executiva.

Sensibilidade, confiança, respeito, linguagem corporal e comunicação não-violenta estão entre as habilidades desenvolvidas no curso ministrado por Ulysses Ervilha, que estuda comportamento e comunicação entre homem e cavalo há quase 20 anos.

No sistema de comunicação dos cavalos, a liderança é dinâmica e há alternância entre seguido e seguidor. Eles se relacionam mais por competência do que por competição, uma lição que pode ser muito saudável para o homem no mundo corporativo.

Cavalos

“O cavalo desprende os homens de seus valores materiais e sociais, levando-os a mostrar suas mais profundas competências para se tornar líder. No rancho, possibilitamos vivências que desafiam o aluno a descobrir e aprender habilidades que somente os grandes líderes têm”, explica o professor, que pratica equitação há quatro décadas.

Aprender a lidar com cavalos é um caminho para saber evitar conflitos e trabalhar em espírito de colaboração. Embora a força esteja muito presente no mundo dos cavalos, estratégia é mais importante. Por isso, eles são tão seletivos ao decidir quem será o líder do grupo.

“Na comunicação com cavalos, acreditamos que ‘como se faz’ é mais importante do que ‘o que se faz”. Ensinar a linguagem dos cavalos é ensinar muito sobre confiança, uma habiidade que precisamos reaprender, em um mundo onde a honestidade e a ética vêm sendo muito negligenciadas”, continua Ulysses Ervilha.

“Nossa tarefa não é conquistar o cavalo no sentido de dominá-lo e aprisioná-lo. Desenvolver conexão é saber se comportar de tal maneira que o cavalo não encontre lugar melhor do que estar ao seu lado”, conclui.

Experientia Equus

Criado em 2020, o Rancho Experientia Equus recebe e hospeda cavalos para treinamentos e também oferece cursos e treinamentos.

No Experientia Equus, os alunos vivenciam experiências um ambiente favorável ao aprendizado e ao desenvolvimento pessoal sob vários aspectos, com base em conhecimentos adquiridos em unviersidades do mundo todo e décadas de estudos sobre o comportamento dos cavalos.

