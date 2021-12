Transamerica Paulista é o hotel oficial da Corrida de São Silvestre

Além de hospedar atletas e equipes, hotel oferece tarifas promocionais para quem vier participar ou acompanhar a prova de rua mais famosa da América Latina

Depois de um ano sem sua realização por conta da pandemia, a 96ª Corrida Internacional de São Silvestre volta a acontecer na tradicional manhã de 31 de dezembro, num percurso de 15 km com início e fim na Avenida Paulista, passando por vias da região central de São Paulo. A prova, que é a principal corrida de rua da América Latina, fecha o ano esportivo nacional e deve contar com a presença de grandes nomes do atletismo tanto do Brasil como do exterior, nas categorias Cadeirantes, Elite Feminina, Elite Masculina e Pelotão Geral.

96ª Corrida Internacional de São Silvestre

Numa parceria com a Fundação Cásper Líbero e a organização técnica da Yescom, o Transamerica Executive Paulista será o hotel oficial da São Silvestre 2021. Além de hospedar atletas, equipes técnicas e sediar alguns dos eventos de divulgação da prova, o local está pronto para receber participantes e amantes da tradicional corrida com tarifas especiais. Basta acessar o site www.reserveatlantica.com.br e usar o PROMOCODE SAOSILVESTRE2021.

Itanajara Halinski, Gerente de Contas do Transamerica Paulista

“Nesse momento de retomada do turismo, essa parceria é muito estratégica para o hotel não só do ponto de vista de vendas como de marketing. O apoio a uma das competições de rua mais tradicionais e famosas de São Paulo, como a São Silvestre, coloca o Transamerica Executive Paulista em maior destaque do público nacional e internacional”, explica Itanajara Halinski, Gerente de Contas do Transamerica Paulista.

Transamerica Executive Paulista

Além da excelente localização, a poucos metros da Av. Paulista, e próximo a diversos bares, restaurantes e shoppings, o Transamerica Executive Paulista oferece acomodações amplas e serviços para diversão e descanso, perfeitos para viagens de lazer. As suítes são equipadas com aparelhos eletrônicos modernos, banheiros espaçosos e closet com varanda privativa, além de TV a cabo e ar-condicionado. Oferece ainda piscina, churrasqueira e academia, todos localizados em um rooftop com vista privilegiada. Além disso, é possível adquirir ingressos e consultar a programação cultural da capital paulista sem sair do quarto, por meio do QR CODE da Bilheteria Express localizado em cada uma das acomodações.

Vale reforçar que é exigido uso de máscara em todas as áreas comuns e o hotel segue padrões rigorosos de higiene de acordo com todas as determinações da Organização Mundial da Saúde – OMS para proteção de seus colaboradores e hóspedes em todos os hotéis.



