10 Tendências da moda masculina outono-inverno 2024

Cores neutras como o cinza, o preto e o bege seguem predominantes na moda outono-inverno 2024! Não só isso, como também observou-se diferentes combinações minimalistas e cheias de estilo na Semana da Moda, evento que lança as tendências do ano e é inspirado, não só no que está sendo usado nas ruas, assim como nos estilos que grandes estilistas querem emplacar entre os looks mais usados no ano.

O outono e o inverno sempre abriram espaço para os homens se dedicarem ainda mais ao estilo. As combinações com sobreposições ganham espaço entre os looks mais básicos do dia a dia, entre muitas outras tendências. Por isso, venha conhecer as principais tendências do ano e saiba como montar o seu look!

Principais tendências da moda masculina outono-inverno desta temporada

Ainda em janeiro, a Semana de Moda de Milão e Paris já ofereceu um gostinho do que seria a moda outono-inverno 2024. Quem opta por um estilo mais minimalista, com toda certeza gostou do que viu nos desfiles. Aqueles que também preferem tons de cores mais neutras também se saíram bem. Com roupas com um caimento certeiro e cortes perfeitos, a ideia é criar looks mais alongados e luxuosos.

Além das novidades, algo voltou a brilhar em 2024: a estampa grunge. Com foco no rock alternativo, o que foi sucesso nos anos de 1980 não apenas retornou, mas conta com ainda mais detalhes. Sendo assim, aqueles que não gostam tanto do estilo minimalista podem optar por este que, com toda certeza, oferece cores e estampas mais chamativas.

Grandes marcas já estão trazendo novidades especiais para a temporada, como o é caso da coleção masculina outono-inverno da Aramis, com peças como jaquetas, calças, camisas, e muito mais! Confira!

A seguir, veja os grandes destaques da moda masculina:

Um luxo discreto e descontraído

Quando se fala em luxo discreto e descontraído, deve vir à mente o Quiet Luxury. Isso porque este estilo é para aqueles que gostam de roupas luxuosas, mas que não chamam a atenção.

Essa tendência também opta por roupas de marca, que tenham longa duração e sejam atemporais. Desta forma, aqueles que investirem em roupas para a moda outono-inverno 2024 provavelmente terão peças que se estendem pelos próximos anos.

Tons neutros e terrosos

Se no assunto entra o tema “luxo”, os tons neutros e terrosos também ganham espaço nas tendências para 2024. Antes mesmo deste ano, peças nas cores cinza, preto, bege e marrom, já se tornavam presentes no guarda-roupa masculino.

Mas a moda outono-inverno 2024 só chegou para reafirmar que este tipo de escolha é a certa. Os tons neutros e terrosos, além de serem considerados elegantes, combinam super entre si, abrindo espaço para ainda mais variedade de opções de looks.

Texturas

Quando se fala nos estilos da moda outono-inverno 2024, se fala também nas texturas que estarão em alta. Entre os tecidos aparecem lã, tweed, veludo e tecidos tecnológicos, sendo este mais indicado para roupas de praticar atividade física.

Os tecidos de tweed e veludo são os mais responsáveis pelas texturas na temporada de outono-inverno. Essas opções carregam consigo a sofisticação e dão ao look uma pegada ainda mais luxuosa.

Conjuntos jeans

Os conjuntos jeans voltam com tudo aos guarda-roupas masculinos. Juntar camisa jeans com calça jeans vai do básico ao estiloso em segundos. O segredo também está na escolha do jeans, quanto mais sofisticado, mais bonito fica no corpo.

O caimento das peças é um ponto que deve ser considerado no momento da compra de novas peças de roupa.

Calça cargo

A calça cargo é aquele tipo de calça que veio para ficar desde 2022. Tanto para homem quanto para mulheres, essa opção abraça o estilo descontraído. Além disso, a peça oferece uma variedade de combinações que facilita na hora de montar o look.

Peças em tricô

Foi-se o tempo em que o tricô era considerado ultrapassado. Não só a Semana de Moda deste ano mudou este conceito, como também dos anos anteriores. Para os looks de moda outono-inverno 2024, os tricôs não só aparecem, como também oferecem diversas maneiras de serem usados.

Entre as peças, aparecem os tricôs transparentes, os modelos oversized e, até mesmo, no estilo regata. Sendo assim, pode-se afirmar que esta tendência está aberta para os mais diferentes gostos, o segredo de tudo é saber combinar cada look.

Referências náuticas

As referências náuticas também prometem agradar diferentes estilos na moda outono-inverno 2024. O estilo que combina super bem azul-marinho e branco, também não abre a mão de peças com listras.

Neste estilo, peças como a calça chino na cor azul-marinho, é uma excelente combinação com camiseta de manga longa e gola alta. Além disso, não se pode esquecer dos detalhes que podem ficar nos tons de preto ou vermelho.

Shearling

As peças shearling são perfeitas para o frio mais intenso. Normalmente, as jaquetas com forro de lã são as queridinhas daqueles que sofrem com o inverno de grau negativo. Nas cores em tons neutros e terrosos, as peças podem combinar com os mais diferentes tipos de calças.

Além disso, as jaquetas também podem seguir o tamanho comum, até a cintura. Porém, os estilos mais alongados são boas escolhas também.

Camurça, chamois e afins

Tecidos como a camurça e o chamois, ou suede, podem ser usados de maneiras distintas. Isso porque o uso da camurça fica mais elegante quando usado nos sapatos.

Já o chamois ou suede, como é popularmente conhecido, é ideal para a sobreposição. O uso do tecido em jaquetas ou camisas é o mais indicado. Para o complemento do look, a calça de sarja é uma ótima opção de escolha.

Cardigans

O cardigã ganha mais espaço a cada ano que passa. Isso porque além de ser uma peça elegante, ainda é leve e versátil, sendo assim, de fácil combinação. Essa é a peça que pode estar presente em todo o outono-inverno, dependendo do clima em que será usada.

Sendo usado em tons escuros, o cardigã ainda dá um toque especial e luxuoso ao look, o que é a marca da moda outono-inverno 2024. Investir em um cardigã, de cor básica e no tamanho ideal é o mais indicado para utilizar a peça de forma fácil.

Além de investir em peças que estão presentes no catálogo da moda outono-inverno 2024, é importante também buscar por roupas que tenham qualidade de sobra. Além dos tecidos confortáveis, as peças possuem um caimento diferenciado. Gostou das tendências? Aproveite, e compartilhe esse artigo com seus amigos!

