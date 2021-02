É coxinha, mas é creme…

Chef Melchior Neto ensina versão mini da famosa Coxa Creme

Não teremos oficialmente o feriado de carnaval, mas dá pra curtir o clima de festa em casa e saborear um delicioso petisco. O chef Melchior Neto preparou essa versão especial da coxa creme, petisco clássico amado por todo o Brasil. Venha aprender a preparar esse quitute maravilhoso!

Coxinha Creme



Por Chef Melchior Neto

INGREDIENTES

1kg de coxinha da asa

1 colher (sopa) de páprica picante

3 colheres (sopa) de azeite

3 colheres (sopa) de manteiga

Sal a gosto

2 copos de água

2 xícaras (chá) de farinha de trigo

2 xícaras (chá) do caldo do cozimento

2 xícaras (chá) de leite

1 litro de óleo





PARA EMPANAR

2 xícaras (chá) de farinha de rosca

2 ovos



MOLHO DE GORGONZOLA E MEL

2 colheres (sopa) de creme de leite

100g de gorgonzola

2 colheres (sopa) de mel

Sal e pimenta do reino







MODO DE PREPARO

Tempere as coxinhas com páprica picante e sal, frite as coxinhas no azeite até dourar. Em seguida adicione a água, tampe a panela e deixe cozinhar em fogo alto por 20 minutos. Desligue deixe esfriar, remova a pele das coxinhas e reserve o caldo. Em outra panela ferva esse caldo junto com o leite e a manteiga, coloque de uma só vez a farinha e mexa até soltar do fundo da panela. Deixe esfriar na pedra e modele as coxinhas.

Passe no ovo batido e empane na farinha de rosca. Frite em óleo quente.

MOLHO



Em uma panela em fogo baixo misture tudo até ficar um creme homogêneo.

Gema Restaurante



Endereço: Rua das Paineiras, 378 – Jardim, Santo André– SP

Telefone Reserva e Delivery: 4436-3773