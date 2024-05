INGRID GUIMARÃES LEVANTA A BANDEIRA DA SEXUALIDADE FEMININA E LANÇA SEU PRÓPRIO VIBRADOR

Em parceria com a A Sós, Ingrid desenvolveu um ‘toy’ 3 em 1 que promete o clímax em três minutos

Desde o lançamento da trilogia “De Pernas Pro Ar”, com estreia em 2010, não é segredo que a atriz Ingrid Guimarães é apaixonada por vibradores e sempre defendeu a necessidade de autoconhecimento e a busca pelo prazer feminino. “Eu virei uma referência nesse assunto por causa do filme. As pessoas sempre me pedem indicação de vibradores. E como conheci muitos modelos, me veio o desejo de ter o meu”, explica.

“Magic Rabbit”

Com isso nasceu o “Magic Rabbit” um sugador, vibrador e estimulador 3 em 1, que possibilita o orgasmo feminino em três minutos. A criação do Magic Rabbit se baseou no sentido literal do nome: um mundo onde os coelhos possuem habilidades extraordinárias – capazes de conceder desejos, transformar a realidade ao seu redor ou até mesmo viajar no tempo. O novo ‘toy’ seria uma fonte de maravilhas e surpresas, capaz de realizar feitos impossíveis e tornar os sonhos em realidade, sendo tudo que a Ingrid pensou para o seu primeiro vibrador –um mundo em que as mulheres tenham acesso a todo o seu potencial orgástico.

Vibrador

“Meu vibrador tem três funções. Quis fazer algo que conseguisse atender vários tipos de prazer. O corpo da mulher é complexo e nem sempre queremos a mesma coisa. Ele tem um sugador com sete vibrações; a língua, que estimula com várias intensidades, e as orelhas que vibram. O shape dele é adorável, podendo deixar onde quiser, sem precisar esconder, e o tamanho é perfeito para levar na bolsa”.

A parceria da A Sós com a Ingrid começou justamente na gravação do filme “De Pernas pro Ar”. Pela primeira vez, a atriz foi protagonista e porta-voz do prazer feminino no cinema e por meio da arte, pôde educar e conscientizar milhares de mulheres sobre o orgasmo. São anos de uma parceria que envolve paixão e admiração mútua e que hoje se materializa com a primeira collab na história da A Sós.

“A A Sós foi nossa parceira em toda a trilogia. Sempre gostei e usei os produtos, tanto pela qualidade, quanto pela apresentação. Ao longo dos anos me enviavam os produtos e eu fui vendo a evolução dos vibradores. Essa parceria vem de anos de convívio”, conta a atriz.

Ingrid participou de todas as etapas do processo: da criação do nome, passando pelo design, até a definição das funcionalidades e testes. Segundo a Gerente de Relacionamento e Comunidades da A Sós, Juliana Tardelli, foi um longo processo para chegar no resultado que a A Sós entrega agora, “foi mais de um ano de desenvolvimento, brainstorms, testes e produção. Juntas, pensamos em tudo, nos mínimos detalhes, para oferecer as melhores experiências”.

Sexualidade feminina

O uso de vibradores pelas mulheres é um tópico que ganhou destaque nos últimos anos, à medida que a sociedade evoluiu na compreensão e aceitação da sexualidade feminina. Não são apenas brinquedos sexuais, mas ferramentas poderosas de auto exploração, prazer e empoderamento.

“Quando a mulher compra um vibrador, está em busca de autoconhecimento, de aceitação do próprio corpo e da busca de um prazer, que muitas vezes ela não conhece. É um passo importante na libertação feminina”, afirma Ingrid Guimarães.

Claro que o uso de vibradores não substitui a intimidade com a parceria, mas pode complementar e enriquecer a vida sexual de uma pessoa. Para a atriz, alguns homens ainda se sentem ameaçados. “O que é uma pena, porque o ‘toy’ só vem para somar no sexo e ajuda no prazer da mulher, o que consequentemente melhora parra o relacionamento a dois”.

Ingrid Guimarães

“Quando estreamos o filme há 10 anos, não se falava de vibrador abertamente. O orgasmo feminino era e ainda é um tabu. Em contrapartida, o do homem é mostrado com tranquilidade. O que tem que acontecer é a gente normalizar cada vez mais este assunto. Quanto mais se fala sobre isso, mais quebramos tabus”, conclui Ingrid Guimarães.

A Sós

A Sós abriu as portas em 2012 com a missão de promover saúde íntima para homens e mulheres. Com uma gama de produtos especialmente pensados para atender o biotipo da população brasileira, a “A Sós” parte do princípio que o manter uma vida sexual saudável é essencial para a saúde mental e corporal de todo ser humano. Por isso, o grupo oferece mais de 500 tipos de produtos, desde cosméticos, óleos essenciais, acessórios, vibradores e estimuladores. Somos a maior rede de negócios e distribuição de produtos para o bem-estar íntimo da América Latina. Uma empresa Brasileira, com o coração em Minas Gerais (uai!) e os olhos no mundo. Acesse: www.lojaasos.com.br.