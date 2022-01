7 dicas para um look de trabalho elegante e confortável

Quer saber como criar uma produção elegante, confortável e descomplicada para ir trabalhar? Confira algumas dicas e arrase nos looks!

Pensar em looks para ir trabalhar todos os dias nem sempre é uma tarefa fácil. Às vezes, falta disposição e criatividade, e tudo o que queremos é vestir uma t-shirt confortável e sair. Mas saiba que tem como facilitar sua vida com algumas dicas e truques de estilo bem simples e que fazem toda diferença.

É sobre isso que vamos falar neste conteúdo. Continue a leitura e confira sete dicas para criar seus looks elegantes e confortáveis sem muito trabalho com as peças certas.

1- Separe a roupa na noite anterior

Se você se planejar, as chances de montar um look apaixonante é muito maior. Então, comece a se organizar para separar as roupas na noite anterior e ter mais tempo para pensar nas combinações e nos compromissos do dia seguinte.

Se você tem uma consulta médica no meio do dia ou um happy hour no fim do expediente, tudo isso faz diferença na montagem da produção. Assim, as chances de acertar serão muito maiores.

2- Invista em peças-chave

Sabe aquela peça curinga, que vai com tudo e deixa olook superelegante? É essa mesma que você deve ter no guarda-roupa. O armário-cápsula é aquele que tem as peças certas, versáteis e que se encaixam em diferentes ocasiões apenas transformando alguns detalhes e acessórios.

Alguns exemplos interessantes para investir são: saia midi, calça pantalona de alfaiataria, vestido transpassado, camisa branca, blazer e camisetas básicas. Na dúvida do que vestir para ficar elegante, aposte nessas peças.

3- Acessórios são tudo

Para dar um toque de personalidade e arrematar com estilo a produção, os acessórios são peças fundamentais. Bolsas, sapatos, cintos, bijuterias (ou joias/semijoias) e até enfeites de cabelo darão charme e impacto ao seu look.

4- Sapatos confortáveis

Para estar elegante no trabalho nem sempre é necessário usar salto. Há muitas opções de sapatos que são fashion e chiques, ainda que sem salto. Bons exemplos são mules e loafers, opções que estão super na moda. Aposte no bico fino para garantir a elegância sem perder o conforto.

O tênis também é uma opção muito em alta no momento. Opte por modelos mais elegantes e combine com um terninho, por exemplo. Observe seu ambiente de trabalho para saber qual estilo é mais recomendado no dress code.

5- Calça chique

Você pode investir em modelos de calça que são mais elegantes e mais confortáveis que a calça jeans. Os modelos de alfaiataria, por exemplo, são uma ótima aposta. Calças sociais e até aquelas com tecido natural, como linho, são versáteis, elegantes e confortáveis, sendo ótimas substitutas para o jeans.

Porém, se você não abre mão do jeans, fique atenta para escolher o melhor modelo. Existe o chamado jeans premium, aquele com cara de mais arrumado e formal, mais indicado para ambientes de trabalho que exigem uma produção diferenciada. Trata-se do jeans mais clássico, com corte reto, cor escura e sem lavagens. Aposte no jeans mais clean para ser mais elegante.

6- Vestido

Para os dias de mais calor, use o vestido certo e arrase na elegância. O vestido transpassado, por exemplo, é um modelo muito versátil, feminino e chique. Ele valoriza todos os tipos físicos e é uma peça clássica, ótima em todos os ambientes de trabalho. Atente-se apenas ao comprimento do vestido.

7- Quer usar salto?

A gente sabe que um salto muda toda a produção, apesar de nem sempre ser confortável. Se você não abre mão de uns centímetros a mais, usar modelos de saltos mais confortáveis pode ser a solução.

O salto grosso e quadrado, também conhecido como salto bloco, está na moda e proporciona muito mais conforto para quem usa. Esse tipo de salto pode ser encontrado em sandálias ou até botinhas que já podem entrar no seu repertório de looks elegantes e confortáveis.