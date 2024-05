Prefeitura assina contrato para a reforma do Mercado Municipal

A Prefeitura de São José dos Campos e a construtora DHR Moraes Engenharia assinaram o contrato para a reforma e requalificação do Mercado Municipal. Após a emissão da ordem de serviço, a construtora terá prazo de 20 meses para executar a obra.

Mercado Municipal

Com o valor de R$ 3.728.329,25, a empresa foi a vencedora da licitação ao apresentar a melhor proposta ante as outras 6 concorrentes habilitadas. O desconto foi de R$ 1.457.006,01, correspondente a 28% em relação ao preço de referência, que era de R$ 5.185.335,26.

Os trabalhos incluem novo telhado, novas instalações elétricas e hidrossanitárias, novo piso e pintura. Também serão realizadas outras obras de infraestrutura necessárias para emissão do AVCB (auto de vistoria do Corpo de Bombeiros) e a troca de lâmpadas convencionais por luminárias de LED.

Prefeitura de São José dos Campos

Além de todas as melhorias, a Prefeitura entregará quatro parklets instalados nos dois calçadões laterais do prédio. Essa novidade vai ampliar a capacidade de atendimento aos consumidores e garantir maior rentabilidade à associação dos comerciantes do Mercado Municipal, que assumiu a gestão e manutenção do espaço por 15 anos, conforme o contrato de concessão assinado em fevereiro.

Após a revitalização, o centenário centro de compras e abastecimento da cidade ficará mais moderno e atraente aos frequentadores. A concessão do Mercadão faz parte do Urbaniza Centro, que foi criado pelo Decreto Municipal 19.520/2024 e visa revitalizar a região central.

Urbaniza Centro

As ações de modernização e revitalização da região central de São José dos Campos, executadas pela Prefeitura, compõem o programa Urbaniza Centro. Praças, parques, vias públicas e prédios históricos estão se transformando em espaços mais atraentes aos moradores e visitantes.

O objetivo do projeto é incentivar a utilização mais intensa do Centro, inclusive em horários noturnos e finais de semana, e promover medidas voltadas à segurança pública.

O investimento previsto é de mais de R$ 500 milhões. Entre as iniciativas, estão o enterramento dos cabos de energia da Rua 15 de Novembro, a reforma do Museu Municipal (antigo prédio da Câmara) e a concessão e reforma do Mercado Municipal.

Ações concluídas

Requalificação e enterramento dos cabos de energia da Rua 15 de Novembro

Reforma do Museu Municipal

Criação do projeto de parklets

Ampliação do Circuito Cultural Central

Rondas de bicicleta pela Guarda Civil Municipal

Implantação de lixeiras subterrâneas

Concessão do Mercado Municipal

Em andamento

Duplicação da Avenida Sebastião Gualberto

Reforma das praças Afonso Pena, Cônego Lima e Olímpio Catão

Reforma do Mercado Municipal

Em estudo

Concessão do Parque da Cidade

Utilização da Estação Ferroviária Central

Requalificação do Terminal Central de Ônibus

Nova destinação para o prédio da delegacia central

Remoção do presídio e requalificação da área

Restauro da Igreja São Benedito

Reforma do Largo São Miguel e das praças do Sapo, Kennedy, São Benedito e Maurício Cury

Estudo para requalificação da Rua 7 de Setembro

Oferta de cursos noturnos