Descubra as roupas streetwear que estão bombando

É bem difícil pensar em uma época em que as roupas streetwear não estejam bombando. As peças que fazem sucesso desde os anos 80, seguem criando tendências e criando moda entre os integrantes dessa tribo.

As camisetas e calças mais largas são só o ponto de partida deste estilo que tem como significado autenticidade, praticidade e conforto. Provindo das ruas, do hip-hop e até do skate, seguir o estilo streetwear vai muito além de apenas se vestir, possui todo o conceito de um estilo de vida!

Entenda o que é moda streetwear?

O streetwear é um estilo de roupa que nasceu no final dos anos 70 e início dos anos 80, preferencialmente nos Estados Unidos. As peças usadas por cantores de hip-hop, na época, serviram de inspiração para aqueles que buscam um modo de expressar sua própria individualidade por meio das peças de roupas.

Apesar de ser um estilo fácil de ser identificado, já que as roupas streetwear têm uma pegada mais descolada, representar esse dress code na sua verdadeira essência é mais difícil. Isso porque não é apenas vestir roupas largas, você deve entender o que elas representam e tudo deve fazer sentido para quem usa.

A cultura das ruas, o hip-hop e o skate se transformam em um só quando falamos em streetwear. Além disso, ao longo dos anos, muitos eventos culturais foram servindo de inspiração e moldando o estilo que é um dos mais conhecidos e usados hoje em dia.

Principais roupas streetwear que estão em alta

As principais roupas streetwear sempre terão como base o conforto. Sendo assim, camisetas, calças e tênis possuem um lugar diferente no coração de quem faz parte desta tribo.

Aliás, é sempre bom destacar que o estilo vai muito além das peças de roupa. Itens como acessórios e bolsas pequenas fazem parte do guarda-roupa daqueles que se identificam com o estilo das ruas. Veja:

Camisetas oversized

As camisetas oversized fazem parte das roupas streetwear por dois motivos: são super confortáveis e ainda entregam um look cheio de estilo. Indicadas para serem usadas de forma mais larga no corpo, o caimento oferece uma pegada mais descolada e longe do desleixo.

É válido lembrar que este modelo de camiseta já ultrapassou a estética do streetwear. Hoje em dia, é comum que muitas pessoas de fora da tribo façam uso e isso prova o quanto o estilo chama a atenção e se destaca. Aliás, diferentes opções de camisetas oversized podem ser encontradas no mercado da moda atual, como:

Básicas: sem estampa alguma e completamente em cor neutra, como preto e branco;

Coloridas: desde o tom mais pastel até o neon, as camisas oversized também podem ser encontradas coloridas;

Com estampa: as estampadas também são bem-vindas neste modelo e, na maioria dos casos, a estampa representa algo bem significativo;

Personalizadas: se as roupas streetwear são usadas para representar a individualidade de cada um, as camisetas oversized podem ser personalizadas com ideias próprias, seja em pedidos pela internet ou em lojas físicas de estampas.

Calças jogger, cargo e mom

As calças jogger, cargo e mom são muito usadas para sair do básico, como as calças jeans. As de modelo cargo foram as primeiras a fazerem sucesso entre as roupas streetwear. Mais largas, com tecido mais robusto e bolsos laterais, elas podem combinar com camisetas mais largas, até com moletons e croppeds.

Já as calças jogger passeiam entre diferentes estilos por conta de sua versatilidade. Um pouco mais ajustadas no corpo que o modelo cargo, elas podem ser encontradas em diferentes tecidos, como o jeans e o moletom. Além disso, a disponibilidade de cores também agrada quem veste, já que pode ser encontrada em tons escuros e neutros.

Mais discreta que as outras duas, você provavelmente encontrará a calça mom sem grandes bolsos e elásticos em sua barra. Em geral, elas são encontradas em tecidos jeans ou mais finos, como a alfaiataria.

Moletom oversized

O moletom está voltando cada vez mais para dentro da moda e isso se dá por conta das roupas streetwear. O queridinho da tribo está cada vez mais estiloso e entrega mais versatilidade para os outros estilos.

É claro que a blusa e a calça de moletom nunca perdem o seu posto. Mas hoje em dia é comum ver bermudas e até croppeds sendo feitos neste tecido. Além disso, os modelos de roupas de moletom são fáceis de combinar, desde peças de alfaiataria até as calças cargo.

Jaquetas corta-vento, puffer e bomber

Quando o frio é tão intenso que supera a blusa de moletom, aí é o momento de apostar nas jaquetas. Tão estilosa quanto todas as roupas streetwear já citadas, as jaquetas têm uma pegada mais pesada.

Cheia de estilo, elas podem ser encontradas nas mais diferentes cores. Além disso, mesmo sendo mais pesadas, elas ainda são alinhadas ao corpo, o que não deixa de trazer estilo para o look. Os modelos mais alongados também são excelentes escolhas para a tribo.

Tops e croppeds

Foi-se o tempo em que os tops e croppeds eram roupas streetwear exclusivas para as mulheres. Hoje em dia, até os homens se renderam aos estilos modelos que deixam a barriga de fora.

Totalmente versáteis, os tops e croppeds podem fazer a composição de um look mais sofisticado ou até mesmo mais descolado, assim como eles podem ser encontrados como peças mais largas ou justas ao corpo. Aqui, toda a escolha pela peça deve ir de acordo com o local que você irá frequentar com ela.

Bermudas cargo e esportivas

É válido lembrar que o estilo streetwear tem ligação real com a prática esportiva. Por isso, as bermudas, sejam elas cargo ou esportivas, dão total conforto para a prática rotineira de esporte.

A evolução da indústria permite que as peças sejam feitas em um material mais leve e que promova a respiração do corpo. Desta forma, a prática de qualquer exercício se torna ainda mais confortável e sem estresse com suor.

Saias e vestidos básicos

Os looks streetwear são pensados com carinho, inclusive para as mulheres. Os vestidos e saias mais básicas super combinam com a pegada mais descolada e autêntica que a estética pede.

Normalmente, essas peças femininas tendem a ser mais alongadas e passar do joelho, e com modelagens mais retas. Por serem roupas versáteis, a mulherada pode combinar os vestidos e saias com tênis, sandálias ou até mesmo chinelos que oferecem total conforto.

Apesar do estilo streetwear ter como base o conforto, é muito importante que as peças escolhidas para compor os looks sejam confortáveis. Por isso, o ideal é investir em opções de alto padrão. E aí, já anotou as roupas streetwear que precisa acrescentar no seu guarda-roupa? Então, compartilhe esse artigo com seus amigos!

Imagem de Freepik