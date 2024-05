AVASSALADORAS 2.0

Longa metragem 90’ aprox. Filmado em outubro 2021

Data mixagem: novembro 2023 Estreia: 4 de abril 2024

FICHA TÉCNICA

Direção……………………………………………………………………… Mara Mourão

Direção de Fotografia ………………………………………………………….. Pedro Iorio

Direção de Arte…………………………………………………………. Walkiria Barbosa

Figurino……………………………………………………………………….. Sonia Soares

Maquiagem…………………………………………………………………… Sonia Penna

Produção de Elenco…………………………………………………………… Tate Costa

Som Direto…………………………………………………………………… Marcelo Lessa

Edição de som……………………………………………………… Gabriel Pinheiro,A3ps

Montagem…………………………………………………….. Rodrigo Daniel Melo,edt

Coordenação de Pós Produção……………………………………….. Daiana Andrade

Roteiro Original………………………………………………………………. Mara Mourão

Roteiro Adaptado……………………………………………………………… Tony Goes

Colaboração de roteiro……………………………………………………… Jessica Leite

Direção de Produção………………………………………………………… Jessica Leite

Produção Executiva………………. Marcos Didonet, Vilma Lustosa e Walkiria Barbosa

Assistente de Produção Executiva………………………………………….. Solange Jovino

Produtores…………………………. Marcos Didonet, Vilma Lustosa e Walkiria Barbosa

Coprodução…………………………………………………….. Star Original productions

Produção ……………………………………………………………… Total International

Distribuição……………………………………………………………….. Star Distribuition

ELENCO

Fefe Schneider……………………………………………………………………….. Bebel

Murilo Bispo…………………………………………………………………………. J Crush

Bibi Tatto…………………………………………………………………………………. Lu

Juliana Baroni………………………………………………………………………… Laura

Raphael Vianna…………………………………………………………………….. Miguel

Danielle Winits…………………………………………………………………………. Betty

Jeanny Soares…………………………………………………………………… Alessandra

Wellington Nogueira………………………………………………………………….. Marcel

Guta Ruiz……………………………………………………………………………… Teresa

Flávia Zaguini…………………………………………………………………………. Denise

André Hendges……………………………………………………………………… Tiago

Herbert Richers Jr…………………………………………………………………….. Diretor

Layla Brizola………………………………………………………………………… Kristiana

Silvia Pareja………………………………………………………….. Produtora da livraria

Pedro Yudi……………………………………………………………………………… Kiko

AVASSALADORAS 2.0

Sinopse

Laura está de volta ao Brasil para o lançamento do livro de seu guru e amigo, Marcel. Dessa vez, ela está acompanhada de sua filha, Bebel, uma adolescente com um crush em J-Crush, um YouTuber e ativista ambiental famoso, com quem ela já conversa há meses pela internet, se fazendo passar por uma atriz bem-sucedida em Los Angeles. Depois de ter sua farsa desmascarada durante a viagem, Bebel vê seu plano e o amor de sua vida escaparem. Ela precisa da ajuda de Lu, filha da melhor amiga de sua mãe, Betty, para reconquistar seu J-Crush e desfazer a confusão. Para isso, ela vai precisar explicar para a melhor amiga que odeia mentiras e é sincera até demais por que ela começou a inventar aquela história toda e convencê-la a ajudar a recuperar Julinho. Na tentativa de recuperar o amor do rapaz e falar a verdade, muitos segredos são revelados e Bebel traz à tona um segredo do passado, descobrindo que eles possuem muito mais em comum do que ela poderia imaginar. O celular em nossa história é um personagem por onde muitas das tramas se desenvolvem.