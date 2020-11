Versátil e super na moda: aprenda a montar looks com saia

Peça é uma das opções mais práticas para o clima quente

Com o verão cada vez mais próximo, começam as buscas por looks confortáveis e que permitam aproveitar o clima e o sol da estação, incluindo peças e tecidos mais leves nas produções. As saias são um dos elementos mais versáteis para o momento, podendo compor looks modernos e se adequando bem a qualquer estilo – desde o mais romântico e delicado até os com elementos mais pesados. Confira alguns modelos de saia mais populares e como criar produções interessantes com elas.

Frescor do verão

A saia pode ser uma grande aliada dos looks de verão, fazendo parte de composições despojadas e frescas. A dica principal é escolher peças de tecido leve e modelagem mais solta, como a evasê e a plissada, que não costumam ser tão justas ao corpo. A saia midi é outra ótima opção, já que sua modelagem padrão costuma ser larga e mais confortável. Este modelo tem ganhado popularidade e aparecido com frequência nos looks de famosas e fashionistas. Sua versatilidade permite que ela seja usada com praticamente qualquer opção de blusa ou camisa. As camisetas estampadas, por exemplo, ajudam a deixar a produção divertida e despojada.

Look social

Para quem quer incluir esta peça no trabalho, em ambientes mais formais e corporativos, o modelo de saia lápis é o ideal, já sendo considerado parte do vestuário feminino para esse tipo de ocasião. Apesar de o modelo ser mais justo ao corpo, algumas peças contam com um tecido mais fino, sendo mais confortável para o clima quente. Em ambientes onde é permitido ter mais liberdade na hora de se vestir, incluir uma camisa estampada ou um sapato colorido faz toda a diferença para deixar o look mais interessante. Nos dias mais frios, a dica é apostar em um blazer ou casaco mais fino, levando em consideração a temperatura do ambiente de trabalho.

Saia jeans com peças escuras

Um item muito versátil, mesmo que não tão popular, é a saia jeans, que pode aparecer em diferentes comprimentos e colabora para criar um look com textura. O modelo curto costuma ser o mais usado, e combina muito bem com qualquer tipo de camisa ou blusa – desde uma peça mais social até uma camiseta estampada ou cropped. Uma terceira peça é sempre bem-vinda, e uma jaqueta de couro ou em jeans de lavagem escura dá ainda mais personalidade para a composição.

Já os modelos de saia jeans longa costumam ter uma modelagem mais justa ao corpo, principalmente dependendo do nível de grossura do tipo de jeans escolhido. Apesar desta peça ser considerada por muitos como difícil de combinar de maneira moderna, a dica principal é pensar em um look balanceado. Assim, se a saia for lisa ou com corte mais reto, a blusa pode ter uma cor chamativa ou modelagem diferente; já quando a saia for estampada ou com recorte moderno a parte de cima deve ser mais sutil.

Foto:divulgação