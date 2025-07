Os Assadores Tops do Brasil e dos Estados Unidos Estarão no Churrasco Majestade

Os apaixonados por churrasco vão ter a oportunidade de apreciar o melhor BBQ no “Churrasco Majestade 2025”, em São José dos Campos (SP), no próximo dia 26 de julho. Vão marcar presença os melhores assadores do Brasil e dos Estados Unidos.

“Churrasco Majestade 2025”

Diretamente do Texas, o “Churrasco Majestade” receberá Eddie Medrano, uma das maiores autoridades em churrasco do mundo, ele é o grande destaque do American Barbecue, irá comandar a estação de brisket.

Outro especialista confirmado para o evento é tricampeão Lucas César, ele é chef de cozinha, assador e pitmaster profissional. É bicampeão nacional do BBQ Wars, no Meatstock Brasil e vice-campeão da etapa internacional em Sydney, Austrália – um dos campeonatos de maior prestígio no meio do American Barbecue mundial. Em 2024, participou de um dos maiores campeonatos do mundo, em Houston Texas, conseguindo uma inédita 7ª colocação para o Brasil. Lucas é especialista em técnicas de defumação e hoje roda o Brasil e o mundo, participando de campeonatos, prestando consultorias para restaurantes e trabalhando como personal chef.

Outro assador de renome que marcará presença será Arthur Fumis, considerado Rei do Barbecue’ do Dickey’s Barbecue Pit Brasil, onde é sócio. A casa é especializada em american barbecue.

Imperdível, somente por estes três assadores, o evento se torna uma experiência deliciosamente gastronômica!

Mas o “Churrasco Majestade Brasilidades” tem muito mais, serão 6 horas de festa com 20 estações de carnes nobres, os participantes poderão degustar ainda: Dog Carne Louca, Ancho, Hamburguer, Flat Iron, Wagyu, Carne de Sol, Chorizo, Picanha, Assado de Tira, Fraldinha, Hot Wing, Pernil Confitado, Costela Bovina, Costela Suína, Cordeiro, Salmão, Cupim, Costelinha Suína e Linguiça Texana, Whole Hog, Brisket, Risoto com Costela, Espetinhos. Além de doces especiais.

Tudo isso acompanhado por um open bar, com uma seleção exclusiva de drinks e bebidas de alta qualidade.

Palco Majestade

Toda grande festa tem que ter uma boa trilha musical. Para animar o Churrasco Majestade subirá ao palco a dupla Marcos & Belutti, em um show que promete emocionar com os hits favoritos do público, como: “Domingo de Manhã”, “Aquele 1%” e novidades da nova fase.

Os embaixadores do “Churrasco Majestade”, os cantores sertanejos Fernando & Fabiano animarão o evento com os sucessos: “Deixa Eu Sofrer de Boa” e “Travei”. A dupla apresentará também ao público o novo hit da dupla: “ Fiel e Cheiroso”.

Churrasco Majestade Brasilidades – 6ª edição

Data: 26 de julho de 2025

Local: Palácio Sunset, São José dos Campos

Informações e ingressos: churrascomajestade.com.br

Público: 2.500 pessoas – evento exclusivo e qualificado

Duração: 6 horas de open food & open bar

Música: Sertanejo, Rock, MPB, Samba, Country e Brasilidades