Recursos de acessibilidade que tornam os smartphones mais inclusivos

Ferramentas acessíveis ganham espaço nos sistemas móveis, promovendo mais autonomia e ampliando o uso da tecnologia para todos os perfis de usuário

Ao longo dos anos, os smartphones definitivamente deixaram de funcionar meramente como meios de comunicação. Hoje, são ferramentas que ampliam possibilidades e transformam a forma como as pessoas se relacionam com o mundo. Entre os avanços que mais têm feito a diferença estão os recursos de acessibilidade.

O iPhone 15 inovou, disponibilizando diversas funcionalidades incríveis, como Controle por Botões, Reconhecimento de Texto e VoiceOver. Esses recursos ajudam na navegação de quem tem limitações visuais, auditivas, motoras ou cognitivas. Sendo assim, há uma contribuição gigantesca em prol de uma utilização mais livre, flexível e funcional.

Essa preocupação com a acessibilidade mostra como a tecnologia pode ser mais sensível à diversidade. Além disso, reforça a importância de pensar em todos os públicos desde o início. Deseja compreender como isso tudo realmente funciona? Siga lendo.

Quais são os principais recursos de acessibilidade dos smartphones?

Com o avanço dos sistemas operacionais móveis, ferramentas de acessibilidade passaram a fazer parte do pacote básico de qualquer smartphone. Entre as mais comuns estão os leitores de tela, que verbalizam os elementos visuais para usuários com deficiência visual, facilitando ações simples como ler mensagens ou navegar em aplicativos.

Outro recurso importante são os ajustes de contraste e tamanho de fonte, que tornam a leitura mais confortável para pessoas com baixa visão. Isso porque eles possibilitam customizar a maneira como as informações são vistas, adaptando tamanhos, cores e brilhos, de modo a diminuir o cansaço visual.

Já para quem enfrenta desafios auditivos, as legendas automáticas e alertas visuais são um diferencial que proporciona acesso ao conteúdo audiovisual, como vídeos ou chamadas, de forma mais completa. Além disso, quem possui limitações motoras encontra nos teclados adaptados e nos comandos por gestos ou voz uma alternativa viável para interagir com o dispositivo.

Como personalizar os recursos de acessibilidade no smartphone?

A personalização dos recursos acessíveis varia entre os sistemas operacionais, mas, em geral, o caminho é simples. Tanto no iOS quanto no Android, há seções dedicadas exclusivamente à acessibilidade dentro das configurações do aparelho.

Nessas áreas, é possível ativar ou desativar ferramentas como leitores de tela, lupas, controle por voz, além de ajustar as preferências visuais e auditivas de acordo com o perfil do usuário. É igualmente possível criar atalhos que ativem tais funcionalidades fundamentadas em comandos específicos ou toques rápidos, facilitando assim a utilização cotidiana.

Criar uma experiência sob medida faz toda a diferença para tornar o celular mais confortável, eficiente e adaptado às atividades rotineiras. E isso vale tanto para quem depende desses recursos quanto para quem apenas deseja um uso mais ergonômico.

Aplicativos complementam os recursos de acessibilidade

Além das funções que já vêm nos sistemas, existem muitos aplicativos que ampliam ainda mais o leque de opções acessíveis. Aplicativos de transcrição em tempo real, como o Ava ou o Google Transcribe, são úteis para pessoas com deficiência auditiva, convertendo fala em texto com agilidade.

Identificação e reconhecimento de rostos e objetos, leitura e interpretação de sinais, entre muitas outras tarefas possíveis, são algumas das funcionalidades disponibilizadas pelos apps Seeing AI e Be My Eyes, assistentes visuais que integram câmera e inteligência artificial. Também há opções voltadas para a comunicação alternativa, como apps que transformam toques em comandos ou que permitem escrever por meio de símbolos e imagens.

Por que é vital que as marcas atuem priorizando e promovendo a acessibilidade?

Definitivamente, nos dias atuais, considerar os aspectos pertinentes à acessibilidade na criação e no desenvolvimento de um produto é, além de uma questão ética, uma demanda urgente e definitiva. Incluir recursos acessíveis nos sistemas e aparelhos garante que a tecnologia seja pensada para todos e não apenas para uma parcela do público.

Outro ponto essencial é oferecer suporte técnico acessível, com canais de atendimento preparados para orientar e resolver problemas que envolvam recursos de acessibilidade. A inovação tecnológica só é completa quando atende aos mais variados contextos de uso, sem excluir ninguém.

Apesar dos avanços, ainda existem barreiras. A ausência de um determinado padrão entre os sistemas operacionais é, sem dúvida, uma delas. Inclusive, isso pode atrapalhar bastante o uso de quem — por um motivo ou outro — precise mudar de aparelho. Além disso, nem todos os desenvolvedores priorizam a acessibilidade na criação de aplicativos.

O acesso desigual e irregular à tecnologia é outro obstáculo significativo que necessita ser vencido. Em muitas regiões, os smartphones mais modernos — que trazem essas funcionalidades de forma mais completa — ainda não são realidade para a maior parte da população. E mesmo entre os usuários que já têm o aparelho, a falta de conhecimento sobre os recursos disponíveis limita o uso efetivo dessas ferramentas.

Foto de Matt Ho: https://www.pexels.com/pt-br/foto/smartphone-conexao-ligacao-vinculo-15921116/