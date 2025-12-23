Geladeira French Door Bespoke AI RM90F com Tela AI Home da Samsung: inovação e tecnologia em foco

Modelo pode ser encontrado nas cores Black Charcoal e Clean White e conta com uma tela interativa AI Home de 9 polegadas

A Geladeira French Door Bespoke AI RM90F com Tela AI Home da Samsung, que já é sinônimo de inovação e tecnologia em muitos lares, oferece uma combinação perfeita de design elegante e recursos avançados para transformar a cozinha em um centro de inteligência doméstica.

“A linha Bespoke AI é pensada para trazer mais design e elegância à vida do consumidor, além de toda a tecnologia de ponta dos eletrodomésticos da marca”, afirma Ana Beatriz Azevedo, gerente de produtos de linha branca da Samsung Brasil. “A Bespoke AI RM90F com Tela AI Home é um exemplo disso, com recursos que facilitam a vida do consumidor e tornam a cozinha um espaço mais prático e conectado. E, agora, o modelo também está disponível na cor Black Charcoal, trazendo mais uma opção sofisticada para quem busca um toque a mais de elegância dentro de casa”.

Disponível nas cores Black Charcoal e Clean White e com capacidades de 658L e 543L, respectivamente, a geladeira conta com uma tela interativa AI Home de 9 polegadas, que permite acessar receitas, controlar os dispositivos inteligentes da casa e usar aplicativos direto na porta. Além disso, a Câmera Interna com AI reconhece os alimentos armazenados, informa prazos de validade e ajuda a criar listas de compras. Os usuários também recebem sugestões de receitas personalizadas com base nos ingredientes disponíveis, por meio do aplicativo SmartThings.

A geladeira também apresenta uma Gaveta Multifuncional com controle de temperatura para conservação ideal de alimentos específicos, o Dual Auto Ice Maker que produz dois tipos de gelo com capacidade de até 2,3 kg por dia, e uma jarra de enchimento automático com infusor que oferece água gelada e permite criar bebidas saborizadas.

“Com a Bespoke AI RM90F com Tela AI Home, a cozinha deixa de ser apenas um espaço para cozinhar e se transforma também no núcleo de gerenciamento do seu lar, em que praticidade, conectividade e tecnologia trabalham juntas para facilitar o dia a dia”, conclui Ana Beatriz Azevedo. “A casa se adapta às necessidades do consumidor, para que ele aproveite melhor seus momentos e siga curtindo sua casa”.