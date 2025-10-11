Projeto de legalização dos cassinos e o controle do poder público em destaque no BiS Brasília

Por muito tempo, cassinos e jogos de apostas em geral estavam associados aos estigmas do vício e da criminalidade organizada. Diante disso, atualmente, com o avanço das atividades de controle e supervisão por parte de órgãos do governo direcionados à prevenção de lavagem de dinheiro – COAF, Receita Federal, Ministério da Justiça -, há uma sensação de que o Brasil vive um cenário mais seguro para a retomada das atividades de cassinos no Brasil.

Essa relação do projeto que regulamenta os cassinos no Brasil e a relação de regulação do poder público estará no centro do debate no Bis Brasília 2025. O evento, é uma conferência inédita organizada pela BiS SiGMA em parceria com a ABRAJOGO, a ANJL (Associação Nacional de Jogos e Loterias), a ANALOME (Associação Nacional de Loterias Estaduais e Municipais), e acontece nos dias 21 e 22 de outubro, na capital federal.

Neste cenário e com a presença de representantes do poder público e do mercado de apostas, o espaço do BiS Brasília aparece como local ideal para esse debate. Atualmente, para especialistas, a legalização das casas de apostas é o amadurecimento legal e institucional dos órgãos envolvidos no combate às atividades criminosas que possam circundar as apostas esportivas. Além disso, a exploração dessas atividades gera receita à União, através de tributação. Só entre janeiro e maio deste ano, as casas de apostas já repassaram aos cofres públicos quase R$ 3 bilhões.

Por isso, para tratar melhor desses e outros temas, que ao promover em Brasília, onde estão os representantes diretos dos órgãos reguladores, em outubro, a BiS SiGMA reafirma seu compromisso em aproximar a indústria de jogos, apostas e loterias às instituições responsáveis por regulamentar e fiscalizar o mercado. Assim, o evento de apostas terá a participação de diversos players que fazem parte dessa relação e se torna o espaço ideal para o debate.

Por isso, na diversificada programação do BiS Brasília, agentes envolvidos na indústria de apostas, cassinos e turismo no Brasil estarão reunidos para tratar deste e de outros temas, sempre com a preocupação de desenvolver ainda mais o setor.