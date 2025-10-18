Avanço da Cactus no mercado brasileiro passa por plataformas certificadas e inovadoras

A Cactus Gaming é reconhecida no cenário internacional de soluções iGaming devido às

plataformas certificadas, a busca constante pela inovação e alta performance. Em entrevista

recente, Thiago Valadão – Chief Comercial Officer da Cactus Gaming – salientou que a empresa foi pioneira na adaptação, mantendo estabilidade nas suas operações desde o primeiro dia de mercado regulado, ou seja, desde o dia 1o de janeiro de 2025.

Além disso, Valadão ressaltou que a plataforma é totalmente personalizável e ainda permite

adequações rápidas de compliance, integração com inúmeros provedores KYC (Know Your

Customer – Conheça seu Cliente) e organizações financeiras. Esses fatores garantem segurança tanto para apostadores quanto para casas de apostas, bem como amplia a credibilidade na operação.



Planejamento



Questionado sobre as pretensões para os próximos meses, Thiago Valadão mencionou a necessidade de agilizar a expansão da Cactus e firmar ainda mais parcerias estratégicas.

“Quero garantir que continuemos sendo referência em performance, escalabilidade e inovação para o B2B, com foco sempre na experiência do cliente”, declarou o profissional.

Ele acrescentou: “Quero unir minha experiência às ideias do time, conhecer o que pode ser melhorado nos processos comerciais e trabalhar para novas aquisições, mas também entender as dores e necessidades dos nossos atuais clientes. Minha missão será unir experiência, planejamento e visão de futuro para gerar resultados sólidos e sustentáveis”.

Além disso, o Chief Comercial Officer contou que a Cactus Gaming pretende aumentar a integração entre seus setores técnicos, operacionais e comerciais visando entregar soluções cada vez mais inovadoras aos seus operadores parceiros. “Do lado de produto,queremos ampliar recursos de personalização e automação”, disse.

Sobre as parcerias, o objetivo é aumentar o ecossistema mundial de provedoras, as formas

de pagamento, a arquitetura de dados e a integração de Customer Relationship

Management (Gestão de Relacionamento com o Cliente – CRM).

“Trazer nossos produtos cada vez mais alinhados às necessidades dos nossos operadores

e orientado a dados, que permita que eles cresçam em em diferentes mercados e

respondam rápido às demandas dos jogadores”, concluiu Valadão.