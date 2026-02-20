Samsung anuncia Odyssey Cup 2026

Nova edição do campeonato de Counter-Strike 2 abre as inscrições no dia 2 de março para amadores e profissionais

A Samsung anuncia a chegada da Odyssey Cup 2026, torneio de Counter-Strike 2 que promete movimentar o cenário competitivo brasileiro. Após o sucesso da edição 2025, que contou com mais de 500 equipes registradas e consolidou o campeonato como referência no universo gamer, a nova temporada amplia a experiência para jogadores amadores, profissionais e espectadores, reforçando o compromisso da marca com o ecossistema de eSports.

As inscrições para a Odyssey Cup 2026 terão início no dia 02 de março, e a participação é gratuita, sem taxa de inscrição, válida para amadores e profissionais.

“O sucesso da Odyssey Cup 2025 mostrou o quanto o campeonato é fundamental para o fortalecimento do cenário competitivo nacional. Em 2026, ampliamos ainda mais essa experiência, oferecendo uma premiação significativa e ativações que aproximam ainda mais a Samsung da comunidade gamer. Nosso objetivo é valorizar o jogador e consolidar o torneio como referência no Brasil”, ressalta Marina Correia, gerente de monitores da Samsung Brasil.

Estrutura da Odyssey Cup 2026

Assim como no ano passado, a Odyssey Cup 2026 será disputada em quatro fases:

Qualificatória

Fase suíça

Playoffs

Grande final

Counter-Strike 2 (CS2)

Neste ano, também serão convidados oito times Valve Regional Standings (VRS), sistema de ranking da Valve para Counter-Strike 2 (CS2), que classifica as equipes com base no desempenho recente em torneios. Os times serão contatados em 16 de março e serão escolhidos com base em sua classificação no VRS: a partir da posição 12 no Global e posição 2 no ranking Brasil.

O que é a Odyssey Cup?

A Odyssey Cup é um campeonato gratuito organizado pela Samsung que tem como intuito promover uma competição entre jogadores profissionais e amadores de todo o Brasil no jogo Counter-Strike 2. Neste ano, o campeonato vai contar com etapas online e presencial. A Fase Suíça e os Playoffs – até a parte da semifinal -, por exemplo, serão disputados de maneira remota, enquanto a Grande Final, que acontece em 30 de maio, será realizada de forma presencial para os times finalistas. As torcidas poderão acompanhar essa etapa de maneira online e torcer por sua equipe preferida.

Quais as datas de cada etapa?

Qualificatórias

21, 22, 28 e 29 de março

04, 05, 11 e 12 de abril

Fase Suíça

24, 25 e 26 de abril (Fase 1)

01, 02 e 03 de maio (Fase 2)

Playoffs

De 08 a 10 de maio

Final

30 de maio

Quais serão os prêmios da Odyssey Cup?

No total, serão distribuídos prêmios da seguinte forma:

1º Lugar: R$ 110.000,00 + 6 Odyssey OLED G6 500Hz + Troféu

2º Lugar: R$ 30.000,00

3º Lugar: R$ 15.000,00

MVP do time campeão: coroa da Odyssey Cup.

Qual o valor da inscrição para a Odyssey Cup?

A Odyssey Cup é um campeonato gratuito, sem taxa de inscrição. O campeonato é para amadores e profissionais, válido para residentes no Brasil maiores de 18 anos.

O regulamento completo da competição, com todas as regras, critérios de participação e detalhes do formato, está disponível por meio do link: https://samsung.com.br/regulamentos/campeonatoodysseycup.pdf.

