Real Company lança lounge no Prainha Vale Sul com torneio de beach tênis

Nova marca de energético funcional desembarca em São José dos Campos com proposta 100% natural_

No último sábado, 12 de julho, a marca Real Company oficializou sua chegada à cidade com um evento animado no Prainha Vale Sul, que marcou o lançamento do lounge no espaço. Com torneio de beach tênis, DJ Murillo Capuzzi Vieira, influenciadores da região e transmissão pela Record, o evento atraiu atenção e movimentou o fim de semana.

O lounge da marca permanece no local, e a ideia é realizar eventos periódicos em parceria com o Prainha.

*Energia natural, foco e leveza*

São José dos Campos é uma das primeiras cidades brasileiras a receber a Real Company, depois de São Paulo, Campinas, Rio de Janeiro e Curitiba. Marca chega com uma proposta diferente para o mercado de bebidas energéticas. Posicionada como um functional drink, oferece energia, foco e imunidade.

A empresa aposta em uma fórmula 100% natural, combinação única de ingredientes, leve e saborosa — pensada para quem busca mais energia no dia a dia, mas sem abrir mão do bem-estar.

Com visual moderno, a Real Company se apresenta como uma marca cooler than ever — próxima da rotina real das pessoas e com uma abordagem que foge dos extremos. A proposta é clara: energia para viver, não só para render.

A bebida, em latas de 269 ml, está disponível em três combinações refrescantes: manga com maracujá, abacaxi com hortelã e melancia com limão. A fórmula é gaseificada, tem apenas 33 calorias e é feita com ingredientes naturais como erva-mate orgânica, guaraná, chá verde, água de coco, suco de maçã e frutas naturais.

Não há açúcar adicionado, taurina, conservantes, corantes, glúten nem aromas artificiais. A doçura vem do suco de maçã combinado à stevia, e o resultado é uma bebida funcional, leve, refrescante, com vitaminas do complexo B, vitamina C e minerais — ideal para acompanhar a rotina sem causar os efeitos colaterais comuns a muitos energéticos sintéticos tradicionais.

Criada pela B9 Holding, com sede nos Estados Unidos, a Real Company representa uma nova fase para a categoria: mais saudável, mais consciente e mais conectada com o estilo de vida de quem consome.

Em São José dos Campos, o produto já pode ser encontrado nos seguintes pontos de venda:

Posto Chaparral – Colinas

Prainha – Vale Sul e Aquarius

Bella Aquarius – Aquarius

Koa Food Market – Aquarius

Pão de Queijo – Av. Adhemar de Barros

Empório MD – Adhemar de Barros

Casa de Carnes Majestade – Aquarius, Urbanova e Parque Industrial

Ema Bakery – Vila Ema

Com-Sciência – Av. José Longo

Padaria Pingo de Ouro – Jd. Satélite

Bendito Seja – Vila Ema, Parque Industrial

Padaria Tentação – Jd. Satélite, Urbanova

Vitasol – Vila Ema, Aquarius

Padaria Bello Pane – Jd. das Indústrias

Flor de Ipê – Parque Industrial

Celeiro Farm Workout – Urbanova

Além desses, a bebida também está disponível em diversos outros pontos de venda espalhados por toda a cidade.

Real Company

Interessados em revender os energéticos naturais da Real Company podem entrar em contato pelo WhatsApp: (12) 99211-5885.

Mais informações também no Instagram oficial: @realcompany_br