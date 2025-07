Aniversário da cidade terá shows e diversas atrações pela cidade

São José dos Campos completa 258 anos no dia 27. Para comemorar a data, a Prefeitura organizou uma programação especial no Parque da Cidade, em Santana, simultânea ao último dia do Revelando SP, festival promovido pelo Governo do Estado para valorizar a cultura tradicional paulista, especialmente as delícias da culinária regional.

A animação no gramado ficará por conta do show de Renato Teixeira, que traz os sucessos da carreira aclamados pelo público. Nesse espetáculo, o cantor e compositor se apresenta com a Orquestra Joseense, mantida pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, numa homenagem inesquecível à cidade.

Durante os eventos no parque, o Fundo Social disponibilizará a Megaloja Solidária para atendimento à população que mais precisa. Também haverá no local a edição especial do Conexão Juventude e a exposição de carros antigos e raridades.

Por toda a cidade

No dia do aniversário, as celebrações começam logo cedo no Centro, com momentos de reflexão e espiritualidade, com a presença de autoridades e cidadãos. Primeiro com o culto comemorativo na Igreja Cristã Evangélica, seguindo de hasteamento de bandeiras na Orla do Banhado, e finalizando com a missa solene de ação de graças na Igreja Matriz São José.

Pela tarde, o destaque é o show da Esquadrilha da Fumaça, um espetáculo com muita adrenalina. A partir das 15h, as manobras aéreas poderão ser vistas no Deck da Avenida Anchieta.

No mês inteiro

A programação inclui ainda atrações e diversos eventos espalhados pela cidade, consolidando um mês inteiro de comemorações, que já tiveram os Jogos Regionais, as novas entregas na saúde e as ações do programa Prefeitura com Você.

O Parque Vicentina Aranha recebe no dia 26 o animado Cantarokê, às 16h, e a exibição do filme Escola de Rock no Cinema ao Ar Livre, às 19h. No dia 27, às 10h30, o projeto Música no Parque traz a apresentação da banda Reimagine Beatles.

Também fazem parte das celebrações os eventos musicais realizados por órgãos parceiros. No dia 19, o Sesc apresenta o show de André Frateschi com participação de Dado Villa-Lobos. O Barão Vermelho toca no dia 25, às 20h, no Sesi. É necessário reservar convite.

São Francisco Xavier também entra no clima festivo no dia 19, com o Festival de Inverno, uma parceria da Prefeitura com a TV Vanguarda, que trará o evento Som, Sabores e Simplicidade. Às 18h haverá a apresentação da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, entrando na sequência a festa julina do distrito, que marca o encerramento das atividades.

Programação

27 DE JULHO – DOMINGO

6h30 – Culto Comemorativo

Igreja Cristã Evangélica – Rua Coronel José Monteiro, 167, Centro

8h – Hasteamento de Bandeiras

Orla do Banhado – Avenida São José, Centro

9h – Missa Solene em Ação de Graças

Igreja da Matriz de São José – Praça Padre João Guimarães

12h – Entrega da Nova Companhia da Polícia Militar e Prefeitura

Rua Coronel José Monteiro, 407

Parque da Cidade

Revelando São Paulo9h às 15h – Exposição de Carros Antigos e Raridades, da Amicar9h às 18h – Megaloja Solidária do Fundo Social de São José dos Campos9h às 18h – Conexão Juventude• Apresentação da Orquestra Joseense• Show com o cantor Renato Teixeira

13h às 17h – Festival da Boa Vista, com apresentação da Orquestra do Instituto AFAM

Praça Aldo Pires – Parque Industrial

Praça Aldo Pires – Parque Industrial 15h – Show da Esquadrilha da Fumaça

Deck da Avenida Anchieta

9h às 16h – Copa Alberto Simões de Mountain Bike

Parque Alberto Simões

Programação completa

São José dos Campos completa 258 anos