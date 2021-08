Positivo Tecnologia apresenta modalidade de hardware como serviço para demandas de escolas

HaaS, acrônimo de hardware como serviço, está nos glossários de tecnologia e nas estratégias de empresas que passaram a contratar equipamentos como um serviço e pagar mensalmente. Agora chegou a vez de HaaS entrar no vocabulário das escolas, mas de uma forma muito mais completa e pelas mãos de quem conhece e entende os desafios de educadores e gestores educacionais. Especialmente para instituições públicas e privadas do país, da educação infantil ao ensino superior, a Positivo Tecnologia passa a oferecer o serviço HaaS4edu.

Trata-se de um programa dinâmico e modular, que se adequa a cada necessidade das escolas e tem diferenciais como produtos apropriados para as demandas de desempenho e segurança do ensino presencial, remoto ou híbrido. O HaaS4edu faz parte do portfólio de soluções da Positivo as a Service, área da Positivo Tecnologia focada em serviços como locação de dispositivos eletrônicos e suporte técnico. O HaaS4edu também compreenderá o pacote de soluções do Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação, área de negócios da Positivo Tecnologia dedicada à educação.

Imagem/Divulgação: Positivo Tecnologia

HaaS4edu



O HaaS4edu oferece suporte de hardware e software durante todo o tempo de contrato, inclusive a inédita assistência na casa do aluno, em todo território nacional. “A pandemia acentuou a necessidade por computadores, tablets e celulares nas escolas, mas mostrou também que é preciso integrar, gerenciar e suportar toda essa tecnologia e ter garantia do investimento. É isso que o HaaS4edu oferece“, diz Rodrigo Guercio, vice-presidente de Negócios Corporativos da Positivo Tecnologia. “Com os serviços de locação, as escolas diminuem custos, fazem economia e ainda melhoram a educação com os benefícios da tecnologia”, completa Alvaro Cruz, vice-presidente do Educacional – Ecossistema de Tecnologia e Inovação.

Os equipamentos, por exemplo, são indicados em função da necessidade da escola e perfil dos alunos. A oferta considera desde a resistência das máquinas a quedas acidentais e derramamento de líquidos até o desempenho exigido para cumprir as disciplinas de determinada turma. “O programa é modular e a escola pode compor o parque tecnológico da maneira que melhor a atenda tanto interna como externamente, sem se preocupar com o tempo de vida útil, pois os contratos preveem eventuais substituições“, explica Fabio Alejandro, diretor da Positivo As a Service na Positivo Tecnologia.

Serviço completo – só ligar o dispositivo e estudar

As máquinas, no entanto, são apenas um item do serviço. Como um programa completo, o HaaS4edu faz desde o inventário do que a escola já tem e o diagnóstico do que precisa até a instalação física de todos os dispositivos locados, o gerenciamento do projeto e o suporte. “Deixamos a operação rodando e damos assistência durante todo o contrato, 24×7, por telefone e presencialmente também. Não conhecemos nenhum outro modelo de HaaS que o próprio fabricante das máquinas locadas responda por todo o processo, atendendo desde o primeiro nível do service desk até field service, se necessário. É como ter uma equipe de suporte extra“, explica Fábio.

No caso de algum computador interno apresentar problema durante uma aula de laboratório, por exemplo, o HaaS4edu oferece o hot backup para operações emergenciais e faz a troca imediatamente, evitando a interrupção de aulas. A nova modalidade de HaaS exclusiva para instituições de ensino também oferece serviços de geolocalização em tempo real e bloqueio de aplicações, funcionalidades úteis em casos de desvios e furtos de dispositivos.

Além de garantir o melhor equipamento de informática para cada perfil de aluno, o HaaS4edu assegura que alunos de uma mesma turma tenham os mesmos aplicativos e conteúdos no momento da aula, em total segurança. Basta que o estudante digite o pin ao se conectar à internet e o dispositivo receberá as configurações definidas conforme o perfil. A customização também prevê acesso apenas a conteúdos permitidos.

Na ponta do lápis

Em termos financeiros, o hardware como serviço também é bastante vantajoso para as instituições de ensino, pois não precisarão imobilizar de uma vez grandes recursos. Pode também melhorar o fluxo de caixa, conservar linhas de crédito, deduzir parte do valor no Imposto de Renda, reduzir custos operacionais com equipe de TI e ter sempre equipamentos modernos. O HaaS simplifica processos, traz ganho na eficiência de TI e principalmente flexibilidade econômica. Para escolas, isto se traduz em redução de custos, garantia total e melhor experiência aos alunos.

Além disso, a escola não precisará mais se preocupar com o descarte ecológico das máquinas após a total depreciação, nem terá que se preocupar com a sanitização de dados relevantes no momento de devolução das máquinas, pois esses serviços já estão inclusos no HaaS4edu. “Neste momento em que a tecnologia ganhou ainda mais relevância e precisa ser viável às escolas, o HaaS4edu é uma alternativa transformadora“, completa Fabio.

Mais informações sobre o HaaS4edu estão disponíveis no site.

Positivo Tecnologia

Sobre a Positivo Tecnologia: A Positivo Tecnologia é uma empresa brasileira de tecnologia que desenvolve, fabrica e comercializa computadores, celulares, tablets, dispositivos para ambientes conectados, servidores e demais produtos de infraestrutura de TI, além de acessórios, terminais inteligentes de pagamento e soluções integradas de tecnologia educacional. Também oferece serviços de locação de equipamentos de informática e mobilidade, mídia programática em websites assim como serviços e suporte técnico. Todos são voltados para consumidores e lojas do segmento varejista, empresas, escolas e instituições públicas. A Companhia foi fundada em 1989, possui sede administrativa em Curitiba (PR), cinco fábricas no Brasil, além de presença na Argentina, Quênia, Ruanda, China e Taiwan. O portfolio de marcas próprias e representadas é composto por Positivo, Positivo Casa Inteligente, Positivo Servers & Solutions, VAIO, Compaq, Anker, Quantum, 2A.M e Educacional. Para informações adicionais, acesse https://www.positivotecnologia.com.br e siga os perfis nas mídias sociais: Instagram , Facebook e LinkedIn .