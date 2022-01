Inscrições para o Troféu Cidade de São Paulo terminam em 20 de janeiro

Primeira corrida de rua que abre as festividades do aniversário da capital será realizada excepcionalmente no domingo, 23

As inscrições para o XXIV TROFÉU CIDADE DE SÃO PAULO 10 Km Grupo Carrefour Brasil, corrida e caminhada que acontecem nos arredores do Parque do Ibirapuera, vão até o dia 17 de janeiro para pagamentos com boleto bancário e até 20 de janeiro aos que optarem por cartões de débito ou crédito.

Em caráter excepcional, o evento que abre as comemorações do aniversário da cidade (25) será realizado neste ano no domingo, 23, devido a antecipação do feriado pelo então prefeito Bruno Covas.

Com início do aquecimento e alongamento às 6h45, largada da Corrida Especial às 6h50 e da Corrida 10 Km, Corrida e Caminhada 6,1 Km às 7h, o Troféu Cidade de São Paulo é voltado para todos os sexos, maiores de 18 anos e divide-se nas seguintes modalidades – Corrida Geral 10km, Corrida e Caminhada 6,1km e Corrida Especial 10km (Cadeirantes, Deficientes Visuais, Membros Inferior e Superior, Auditivo e Intelectual).

Os kits contêm Camiseta, nº de peito com alfinetes e chip cronometragem (corrida) e Camiseta e nº de peito com alfinetes (caminhada). As inscrições podem ser realizadas pelos sites https://www.ativo.com/calendario/eventos/america-do-sul/br/sp/sao-paulo/corrida-de-rua/37834/xxiv-trofeu-cidade-de-sao-paulo-10km-grupo-carrefour-brasil/ e https://www.ticketagora.com.br/e/xxiv-trofu-cidade-de-so-paulo-10-km-31205

Ao final, todos os participantes recebem medalha alusiva ao evento e produtos das empresas apoiadoras. O XXIV Troféu Cidade de São Paulo 10Km Grupo Carrefour Brasll é realizado pela JJS Eventos e tem patrocínio master do Grupo Carrefour Brasil, apoio da Montevergine ,Real Food Alimentação e Sabesp/Governo do Estado de São Paulo, apoio oficial da Prefeitura de São Paulo e Federação Paulista de Atletismo.

Para mais informações, o regulamento completo pode ser conferido em https://www.trofeucidadedesaopaulo.com.br/regulamento.pdf



XXIV TROFÉU CIDADE DE SÃO PAULO



Data: 23/01/2022, domingo

6h45 – Início Aquecimento/Alongamento

6h50 – Largada Corrida Especial 10 Km

7h – Largada Corrida 10 Km / Corrida e Caminhada 6,1 Km

8h15 – Início Cerimônia de Premiação