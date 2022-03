VW divulga conceito arquitetônico do Centro de P&D de Biocombustíveis

Com sede na fábrica de São Bernardo do Campo/SP, unidade será voltada para o estudo de soluções tecnológicas baseadas em etanol e outros biocombustíveis para mercados emergentes da região

A Volkswagen do Brasil divulga filme de como será o seu futuro Centro de P&D de Biocombustíveis na região América Latina. Sua sede será na fábrica Anchieta, localizada em São Bernardo do Campo/SP, onde cerca de 10 engenheiros estarão dedicados, em parceria com universidades locais, ao estudo de soluções de descarbonização usando etanol e outros biocombustíveis para mercados emergentes.

O conceito arquitetônico, que será inaugurado em setembro, adota o conceito de espaço aberto inspirado em coworkings, no qual a equipe trabalha em constante colaboração para estimular o desenvolvimento de soluções inovadoras.

O projeto considera também muita iluminação natural, o verde integrado ao ambiente e espaços flexíveis para utilização em diversas situações de interação dos times de trabalho.

Volkswagen do Brasil

“Os biocombustíveis, como o etanol brasileiro, apresentam um grande potencial de contribuição para a estratégia global Way to Zero de neutralização de carbono até 2050. Com o Centro de Pesquisa de Biocombustíveis, pretendemos estabelecer parcerias locais com universidades, institutos e empresas, para explorar a vocação e conhecimento da região no tema e encontrar soluções para a mobilidade sustentável em complemento à eletrificação veicular”, destacou Matthias Michniacki, vice-presidente de Desenvolvimento do Produto & Baureihe da Volkswagen do Brasil e Região SAM, área que receberá o Centro de Pesquisa no Brasil.

Centro de P&D de Biocombustíveis

Veja o vídeo clicando aqui.