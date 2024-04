Como poupar gasolina na moto e evitar problemas na estrada

Poupar e usar corretamente a gasolina da sua moto, além de te ajudar a economizar, prolongará a vida útil do motor e evitará problemas em qualquer passeio

Um dos principais cálculos que todos nós fazemos ao planejar uma viagem é o custo com combustível. E para quem gosta e prefere pegar estrada com uma moto sabe que, além dela ser geralmente mais econômica do que um carro, também te entregará mais agilidade e rapidez no percurso. Para isso, é preciso saber algumas técnicas que vão te ajudar a poupar gasolina e que deixarão a sua viagem muito mais segura.

Antes de entrarmos na questão de poupar combustível em si, também é válido pensar em sua segurança de modo geral. Por isso, antes de pegar a estrada, verifique se todos os componentes da sua moto, em especial os periféricos, como guidão, pedal, descanso, banco e capacetes, estão em ótimo estado.

Feito isso, é hora de se programar para a viagem e cair na estrada com mais conforto e dicas de como economizar gasolina.

Faça revisões regulares

Pode parecer mais uma dica daquelas tradicionais, mas não podemos deixar de fora o fato de que, antes de viajar, você precisa levar sua moto para uma revisão, especialmente se não costuma pegar a estrada com frequência.

As revisões são essenciais para garantir que a sua moto consiga percorrer qualquer percurso com todas as peças em perfeito estado. Isso porque quando algo não está certo, o motor tende a trabalhar muito mais e esse esforço excessivo gera maior consumo de gasolina.

Mantenha os pneus calibrados

Naturalmente, ao levar sua moto para revisão, os pneus são calibrados corretamente. Entretanto, caso você seja um viajante assíduo e que está sempre pegando a estrada, é preciso manter os pneus calibrados, sem necessariamente levar a moto para a revisão. Isso precisa ser parte da sua rotina!

Um pneu murcho e sem a calibragem correta, acaba tendo uma área de contato maior com o solo e, como consequência, terá também mais atrito. Além de desgastar o pneu, que pode resultar em um acidente, por essa falta de estabilidade, o motor também fará mais força para que a moto possa andar.

Como falamos anteriormente, esse esforço além do normal, faz com que o consumo de gasolina seja muito maior. Por isso, mantenha sempre os pneus cheios e com a calibragem correta.

Troque o filtro de ar

O filtro de ar, como o próprio nome já diz, tem como função evitar com que impurezas cheguem até a câmara de combustão do motor. Esse componente precisa estar sempre limpo, pois quando se encontra sujo, ele não desempenha a função corretamente e, assim, o motor é afetado, causando queima excessiva de combustível.

Por isso, além de manter o filtro sempre higienizado, quando necessário, realize a troca da peça, para não ter problemas durante a viagem.

Não acelere com a moto parada

Durante uma viagem, é comum que alguns pontos da estrada apresentem certo engarrafamento e nem sempre as motos conseguem costurar o trânsito e são obrigadas a parar. Mesmo com elas paradas, muitos motociclistas costumam acelerar, por mero vício e isso é um erro.

Ao acelerar a moto parada, você não só gasta combustível à toa, como também força toda a mecânica sem necessidade.

Cuidado com a troca de marcha

Trocar a marcha de maneira equivocada ou não trocar de marcha quando necessário é um dos principais erros que fazem a moto gastar muito mais combustível do que o normal.

Por isso, ao pegar a estrada com a sua moto, preste atenção na troca de marchas e só faça a mudança no momento correto. Evite permanecer em uma marcha menor quando o motor está pedindo mais marcha. Ao conhecer a performance da sua moto, você saberá como conduzir a troca de marchas para economizar combustível e ter também mais performance no trajeto.

Não acelere e freie bruscamente

Além de ser extremamente perigoso, o ato de acelerar muito rapidamente ou frear de maneira abrupta fará com que a moto tenha que trabalhar em uma velocidade além do normal e isso, naturalmente, causa a queima excessiva de gasolina.

O correto é acelerar gradatividade, para que o motor funcione da forma correta, com a eficiência esperada e o consumo preciso de gasolina. Ao reduzir a velocidade, o processo é o mesmo: vá gradualmente diminuindo, alterando para a marcha correta e mantenha tudo no devido lugar.

Além de cuidar de questões mais técnicas, prestando atenção nos componentes da moto, algumas atitudes durante a viagem também são essenciais para economizar gasolina e rodar com mais tranquilidade.

Foto de Kelly : https://www.pexels.com/pt-br/foto/fotografia-em-primeiro-plano-corrida-de-bicicleta-a-motor-2519374/