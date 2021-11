Volkswagen anuncia alterações em seu Comitê Executivo

A Volkswagen do Brasil comunica a chegada de dois novos executivos que também farão parte do Comitê Executivo da empresa. Miguel Sanches (foto à esquerda) assume como vice-presidente de Operações da VW do Brasil e Região SAM, dia 1º de dezembro, substituindo António Pires que irá se aposentar, e Joern Kuch (foto à direita) é novo diretor de Qualidade Assegurada da VW do Brasil e Região SAM, a partir de hoje, 1º de novembro, ficando no lugar de Jorge Paulo, que se tornou Head da Qualidade Assegurada da FAW-Volkswagen China.

Volkswagen

Miguel Sanches, 52 anos, é graduado em Engenharia de Materiais. Iniciou a sua carreira na Autoeuropa em Palmela (Portugal), em 1993. Ocupou vários cargos de gestão na Montagem e Carroceria até 2009, além do cargo de head da Produção. Em 2011, mudou-se para a Volkswagen México, em Puebla, como head da Produção de Veículos. Ainda no México, em 2014, tornou-se vice-presidente de Produção e Logística. Desde março 2016, tornou-se head da Autoeuropa em Palmela.

Já Joern Kuch, 53 anos, possui graduação em Engenharia Mecânica e MBA em Administração. Iniciou a sua carreira como consultor interno de Lean Management na VWAG Alemanha, em junho de 2009. Durante os anos de 2014 e 2017, atuou na fábrica de motores na Rússia como diretor de Produção e da Planta. Desde maio de 2017, foi responsável pela Qualidade Central em Wolfsburg, Alemanha.