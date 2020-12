Vila Galé anuncia Luciana Lima como Coordenadora de Comunicação Brasil

A Vila Galé Hotéis (www.vilagale.com), maior rede de resorts do Brasil, anuncia Luciana Lima como Coordenadora de Comunicação Brasil. Sob a liderança de Catarina Pádua, diretora de marketing da Rede, a executiva integra o time local de marketing, alocado no mais novo empreendimento do Grupo no País, o charmoso Vila Galé Paulista, inaugurado em agosto deste ano, na Rua Bela Cintra, 952, próximo à Av. Paulista, em São Paulo.

“É um orgulho enorme fazer parte da Rede Vila Galé Hotéis. Neste cenário atípico, o desafio se torna ainda maior, mas estou otimista porque temos uma marca forte, consolidada, e submarcas de altíssima qualidade, como o Spa Satsanga, o restaurante Massa Fina e a Santa Vitória Vinhos e Azeites. Os resorts são incríveis e sempre temos novidades para contar, como a recém inauguração do Vila Galé Paulista, por exemplo. Os investimentos são constantes para que a operação, o serviço e a estrutura dos hotéis encantem os hóspedes, diariamente”, comenta a executiva.

A nova coordenadora terá o desafio de amplificar, ainda mais, a presença da marca e submarcas no território brasileiro, e consolidar relacionamentos estratégicos para a Vila Galé no Brasil. Planejamento da comunicação e das ações de Relações Públicas, criação de conteúdo, relacionamento com a Imprensa, Influenciadores, suporte ao time comercial e interface com o time alocado em Portugal estão entre as atividades previstas.

Luciana Lima atua no mercado de comunicação corporativa e Relações Públicas desde 2004. Trabalhou em grandes agências de comunicação nacionais e multinacionais. É formada Relações Públicas pela Universidade Metodista de São Paulo, com especialização em Gestão Estratégica da Comunicação Empresarial e Relações Públicas pela Escola de Comunicação e Artes, da Universidade de São Paulo (ECA/USP). E possui sólida experiência no mercado de comunicação empresarial em empresas dos segmentos de Turismo, Aviação, Entretenimento e Esportes, entre outros. Os contatos são: llima@vilagale.com | 11.9.8596-9601.