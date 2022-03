Excelentes programações para sair da rotina

Dicas incríveis para sair da mesmice e aproveitar a vida de verdade

Se você está cansado de que todos os seus dias sejam os mesmos e quer mudar um pouco a programação, confira algumas dicas para você fazer com a família, amigos ou sozinho.

Passeios culturais

Buscar um pouco de cultura não faz bem apenas para o conhecimento, mas também pode ser muito divertido.

Dentre museus, galerias de arte, teatros e até aquele cineminha, existem opções que agradam a todos.

Muitas atividades culturais são gratuitas ou têm preços simbólicos. A dica é dar uma boa pesquisada e descobrir quais as alternativas ficam mais próximas do seu endereço.

Todos os estados têm ótimos locais para passeio. São Paulo tem o MASP e o Museu da Imagem e do Som. O Rio de Janeiro tem o Museu do Amanhã e o Museu do Futebol. Minas Gerais tem o Museu da Inconfidência e a Casa Kubitschek. A Bahia tem a Casa da Música e a Fundação Casa de Jorge Amado.

Já deu pra entender que, independentemente de onde você mora, sempre tem um programa cultural bem bacana acontecendo, né?

Jogos em grupo

Não quer sair de casa? Sem problemas! Você, sua família e seus amigos podem passar um dia divertido sem muito esforço ao brincar com alguns jogos.

O que vai ser jogado fica por conta do grupo. Pode ser um campeonato de videogame ou jogos de cartas e tabuleiro – Uno, pôquer, Banco Imobiliário, Imagem em Ação, entre vários outros.

Se o grupo for composto só de adultos e vocês quiserem tornar as coisas um pouco mais interessantes, inclua algumas prendas, como beber um shot a cada partida perdida, por exemplo.

E não se esqueça dos lanchinhos para alimentar todo mundo!

Cozinhar

Falando em lanchinhos, é seguro afirmar que cozinhar com quem se ama pode ser algo muito divertido.

Que tal fazer a noite da pizza ou do cachorro-quente e colocar todo mundo para ajudar no preparo da comida? Para manter tudo organizado, o melhor a se fazer é dividir as tarefas.

Se o cardápio do dia for hambúrguer, cada pessoa fica responsável pelo preparo de um elemento. Alguém grelha a carne, outro tosta os pães, uma outra pessoa monta os sanduíches…

Também é uma ótima atividade para incluir as crianças, já que os pequenos sempre se mostram entusiasmados em ajudar, especialmente na cozinha.

Só preste bastante atenção em questões de segurança que envolvam facas e temperaturas muito elevadas.

Visitação a áreas verdes

Os apaixonados por natureza podem curtir uma boa área verde.

Quem precisa de tranquilidade tem a opção de visitar parques e até cachoeiras. Já os aventureiros podem planejar um fim de semana em trilhas e acampamentos.

Essas são ótimas maneiras de aproveitar os passeios ao máximo e interagir de verdade com o resto do grupo, já que as distrações urbanas e tecnológicas são mais escassas nesses lugares.

Não se esqueça de usar roupas e calçados adequados, comida, água e repelente.

Especiais para as crianças

As crianças merecem um programa especial só para elas. Felizmente, existem inúmeras opções extremamente divertidas em todos os lugares.

Você pode escolher entre aquários, zoológicos, parque de diversões, parque aquático, peça de teatro infantil, cinema… Mas lembre-se: todas essas alternativas exigem a compra de ingressos.

Se o orçamento estiver um pouco apertado ou você simplesmente não quiser ir para longe de casa, pode inventar ocupações para a criançada sem colocar o pé na rua.

Faça brincadeiras, jogos, atividades musicais e manuais – pintar, desenhar, criar brinquedos com sucata – entre outros.

Ative a criatividade da sua criança interior e divirta-se!

Viagens

Existem diferentes formas de viajar e conhecer um lugar novo. Saiba mais a seguir.

Bate e volta

O famoso bate e volta é quando a viagem dura apenas um dia. Quem adere a isso costuma sair de casa bem cedo e voltar só à noite.

Passeios desse tipo, na maioria das vezes, são feitos para a praia. As pessoas não costumam providenciar nenhuma hospedagem e preferem passar o tempo todo na areia para aproveitar ao máximo.

Viagens longas

Essa é a clássica, quando você passa vários dias em um lugar que ainda não conhece – ou que gostou tanto de conhecer que decide voltar em outra oportunidade..

Obviamente, viagens de maior duração exigem hospedagem, já que é necessário dormir e descansar. As opções são variadas: hotéis, resorts, pousadas, hostels… Depende do gosto e do orçamento de cada um.

Lembre-se também de arrumar as malas com tudo o que você vai precisar, levar algum dinheiro para curtir as atrações locais e montar um roteiro de viagens que facilite a organização dos passeios.

Day use

O day use é uma modalidade disponível nos melhores hotéis onde os hóspedes não precisam alugar um quarto e passar a noite para curtirem as áreas comuns.

Quem adquire pacotes dessa categoria costuma usar as piscinas, restaurantes, spa, áreas de lazer e, se houver, o serviço de praia dos hotéis.

Esse é um jeito de variar a programação e passar um dia inteiro curtindo atrações que a maioria das pessoas não tem em casa.

E como não é necessário se hospedar, o valor do day use é bem atrativo para todos, sendo a opção perfeita principalmente para casais.

Imagem de Q K por Pixabay