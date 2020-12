Estadão conquista Prêmio de Jornalismo com Caderno Agro

Reportagem publicada pelo Estadão foi vencedora do prêmio José Hamilton Ribeiro de Jornalismo. Material desenvolvido pela jornalista Lívia Andrade e publicado no Caderno Agro conquistou o destaque na modalidade ‘Jornal Impresso’ da categoria profissional do Prêmio.

Sob o título “Técnica barateia e otimiza a recomposição florestal”, reportagem destaca projeto que promove a aproximação de produtores rurais com uma rede de coletores de sementes. O Caderno Agro é um projeto produzido e desenvolvido pelo Media Lab Estadão desde 2018, em parceria com marcas que apostam na importância do setor.

“A conquista do Prêmio reforça o que destacamos nas nossas parcerias, a qualidade do jornalismo do Estadão está sempre aliada aos nossos projetos proprietários – que somam e conquistam cada vez mais espaço”, comenta Luís Fernando Bovo, diretor de Conteúdo do Mercado Anunciante do Estadão.

Caderno Agro

O Media Lab Estadão produz projetos especiais com conteúdo inédito, como o Caderno Agro e as publicações Empresas Mais, Finanças Mais, Marcas Mais, Melhores Serviços, entre outras.

Capacitado em produzir conteúdo de forma abrangente e para uma audiência qualificada, gerando negócios para os anunciantes, o Estadão possui ainda diversos projetos sob demanda para as marcas e setores.

Media Lab Estadão

Criado em 2014 para apresentarsoluções de conteúdo para marcas, o Media Lab Estadão produz conteúdos especiais e Branded Content com narrativas para as marcas em formatos inovadores e dinâmicos para o jornal impresso, canais digitais, rádio e redes sociais. O Media Lab Estadão oferece ferramentas de mensuração de resultados e audiência, análise da base de dados do Grupo Estado, gestão de mídias digitais e interpretação de dados por estatísticos.

Estadão

“O Estado de S. Paulo” é o mais tradicional dos jornais da cidade de São Paulo ainda em circulação. Sob o nome original “A Província de S. Paulo”, a primeira edição foi veiculada em 4 de janeiro de 1875, ainda durante o Império. O jornal cresceu e deu origem ao “Grupo Estado” – responsável pelo lançamento de diversas frentes jornalísticas – entre elas, em 1958, a Rádio Eldorado, em 1966, o Jornal da Tarde, e em 1970, a Agência Estado. Há 145 anos, o Estadão defende que o livre acesso à informação é uma ferramenta de transformação social. O Estadão está presente em diversas plataformas para entregar cada vez mais conteúdo de qualidade para os diferentes públicos e seguidores, com uma audiência que soma mais de 41 milhões de pessoas. A marca Estadão possui tradição como empresa jornalística, além de enorme credibilidade junto aos leitores e ao mercado publicitário, já que responde também por uma área especializada desenvolvida para apresentar e entregar as melhores soluções de negócios para parceiros e clientes.