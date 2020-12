Colinas Shopping sorteia Nivus Highline em campanha de Natal

O Colinas Shopping vai sortear um Nivus Highline, da Volkswagen, em sua campanha intitulada “O Primeiro Natal do Noel”. A cada R$ 500 em compras, o cliente tem direito a um número da sorte para concorrer ao veículo. O Nivus acaba de conquistar uma das premiações mais importantes do país, o título de Carro do Ano 2021, da revista Autoesporte.

A cada R$ 500 em compras, em qualquer uma das lojas ou quiosques participantes, o cliente recebe um número da sorte. Para aumentar as chances, as notas fiscais emitidas de segunda a quarta-feira valem números da sorte em dobro.

Para concorrer, o consumidor deve efetuar o seu cadastro por meio do aplicativo Prizor ou pelo WhatsApp (11) 94232-7782. Um lounge foi montado para trocas presenciais, no piso superior, com o objetivo de auxiliar clientes em casos especiais, como dificuldades de acesso aos aplicativos.

Nivus Highline

A promoção é válida até o dia 24 de dezembro, e o sorteio do Nivus Highline ocorre no dia 2 de janeiro pela Loteria Federal. O regulamento completo e a lista de lojas participantes estão no site do Colinas Shopping: www.colinasshopping.com.br.

Campanha de Natal Colinas Shopping

Prêmio: Nivus Highline, da Volkswagen

Para concorrer: a cada R$ 500 em compras, realizadas até o dia 24 de dezembro, o cliente pode trocar suas notas fiscais por um número da sorte

Data do sorteio: 2 de janeiro pela Loteria Federal

Onde: Colinas Shopping (Av. São João, 2.200, Jardim das Colinas, São José dos Campos – SP)

Colinas Shopping

O Colinas Shopping é um dos mais sofisticados centros de compras, serviços e entretenimento de São José dos Campos (SP). Inaugurado em 1997, está localizado em área nobre da cidade, ao lado de empreendimentos residenciais e comerciais de alto padrão. Oferece um mix de produtos, serviços e conveniências com mais de 130 lojas renomadas, muitas delas exclusivas na região e no país, além de duas praças de alimentação com isolamento acústico, academia, salas de

cinema e teatro. Agente de crescimento econômico da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte, o Colinas Shopping também é um dos principais complexos multiusos do eixo Rio-SP, interligado ao hotel Golden Tulip Colinas e à torre comercial Colinas Green Tower.