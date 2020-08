ViewSonic lança novos projetores com tecnologia de estado sólido e sem lâmpada

Os projetores LS831WU e LS600W oferecem opções para instalação flexível e tecnologia de estado sólido de última geração.

A ViewSonic Corp., provedora global líder de soluções de visualização, expande sua linha de projetores com base em tecnologia de estado sólido com a adição de dois novos modelos da série LS. O projetor a laser de alcance ultra curto LS831WU e o projetor LED LS600W vêm com recursos fáceis de instalar que os tornam a solução ideal para vários ambientes e aplicações.

O LS831WU é um projetor de alcance ultra curto, fabricado com tecnologia laser de segunda geração, para melhorar a resistência ao calor e, ao mesmo tempo, oferecer excelente qualidade de imagem. Projetado com um corpo elegante, pode ser facilmente integrado a qualquer ambiente, tornando-o ideal para várias aplicações de sinalização digital.

Com uma lente de projeção ultra curta de 0,25 e configuração de posicionamento de 360 graus, este projetor garante flexibilidade para sua instalação, oferecendo uma imagem perfeita, sem moldura, a apenas alguns centímetros de uma parede ou tela. Uma entrada HDBaseT integrada permite que o projetor receba vídeo e áudio HD não compactados através de apenas um cabo de rede.

Projetado para operação contínua 24/7, o projetor LED LS600W fornece uma fonte de luz RGB superior através de sua tecnologia LED de segunda geração. Isso oferece 30% de brilho aprimorado em comparação com a tecnologia LED de primeira geração, proporcionando um equilíbrio incrível entre cores vivas e brilho. O LS600W vem com um motor óptico vedado IP5X para evitar poeira e umidade. “A ViewSonic desenvolveu esses dois novos projetores com as mais recentes tecnologias de estado sólido para oferecer aos nossos parceiros mais opções de projeção sem interrupção”, disse Mia Shen, gerente sênior da linha de negócios de projetores da ViewSonic. “Usamos a última geração de tecnologias de LED e laser para maximizar os níveis de brilho, melhorar as cores e as opções de instalação para que o LS831WU e o LS600W possam ser usados em qualquer ambiente”.

O LS831WU e o LS600W vêm com o sistema Crestron e-Control integrado e o software de gerenciamento RoomView® Express, para que os administradores de TI possam gerenciar e monitorar esses projetores remotamente. Eles são certificados pela Crestron e pela AMX, permitindo controlar e gerenciar projetores em diferentes locais e ambientes.

Projetor a laser LS831WU

– Projetor a laser de segunda geração com resolução WUXGA (1920×1200) e 4.500 ANSI lúmens de brilho.

– Lente de projeção ultra-curta de 0,25 com design elegante para fácil integração em qualquer ambiente.

– Recursos fáceis de instalar: configuração de posicionamento de 360 graus, modo retrato, ajuste H / V keystone e ajuste em quatro cantos.

– Entrada HDBaseT integrada para vídeo e áudio HD não compactado usando um único cabo de rede.

– Construído com o sistema Crestron e-Control e o software de gerenciamento RoomView Express para administração remota; certificado em Crestron e AMX.

Projetor LED LS600W

– Projetor LED de segunda geração; Fonte de luz LED RGBB que melhora o brilho

– Resolução WXGA nativa (1280×800) e 3.000 lúmens ANSI de brilho

– Motor óptico selado IP5X para evitar poeira e umidade

– Projetado para operação contínua 24/7

– 125% de precisão de cor Rec. 709 com a tecnologia Cinema SuperColor + para reprodução de cores vivas

– Recursos flexíveis de instalação, incluindo zoom de 1,2x, ângulo de inclinação da projeção de 360 graus e correção de distorção H / V

Para mais notícias e informações sobre o ViewSonic, visite o site www.ViewSonic.com/la e siga a empresa no Facebook, LinkedIn, YouTube e Twitter.

Cenário projetor LS831 Foto:Divulgação

ViewSonic

Fundada na Califórnia, a ViewSonic é uma provedora líder global de soluções visuais com presença em mais de 100 cidades em todo o mundo. Como empresa inovadora e visionária, a ViewSonic está comprometida em fornecer soluções abrangentes de hardware e software, incluindo monitores, projetores, sinalização digital, displays interativos ViewBoard e o ecossistema de software myViewBoard. Com mais de 30 anos de experiência em soluções de visualização, a ViewSonic estabeleceu uma posição forte ao oferecer soluções inovadoras e confiáveis para os mercados educacional, comercial, consumidor e profissional, ajudando os clientes a “ver a diferença”. Para mais informações sobre a ViewSonic, visite www.viewsonic.com/la.