Grupo Fallen lança novo mouse gamer ultraleve LightPRO F75

A paixão pelos games é o combustível que move todas as ações do Grupo Fallen. E foi ela quem nos levou ao desenvolvimento da linha ultraleve de mouses, que agora ganha mais um modelo – o F75, mouse da linha LightPro. Este lançamento chega para atender a todos os gamers, pois possui como diferencial um shape que se adequa a qualquer tipo de pegada, gerando mais conforto e segurança.

LightPRO F75

No mouse F75, idealizado para oferecer alto desempenho in game, todos os detalhes foram pensados para uma combinação ideal de produto, que passa desde o alinhamento do scroll, a escolha do sensor, o cabo paracord e até mesmo skatez extras, para maior durabilidade do produto. Além de que, mouses ultraleves ajudam a evitar a fadiga muscular e cansaço após as longas horas de gameplay.

Por ser mais leve, o F75 proporciona mais controle e precisão de mira e ação, além de fadigar menos a musculatura, já que o esforço físico será reduzido, conforme atestou o fisioterapeuta Vitor Kenji, especialista em esports.

F75

“O F75 foi o mouse mais leve que já utilizei e, do ponto de vista da fisioterapia, eu posso falar que o peso do mouse influência sim na rotina de atletas e jogadores amadores. Digo isso, pois o mouse F75 por ser leve, acabará fadigando menos a região de punho, antebraço, braço e ombro.”, afirma Kenji.Ainda, segundo Marcelo Toledo, CPO do Grupo Fallen, a proposta do F75 é que, independente da sua pegada, você possa desfrutar dos benefícios da linha LightPro da Fallen. Tudo foi pensado e desenvolvido ao lado do jogador profissional de Counter-Strike: Global Offensive, Gabriel “FalleN” Toledo.

Fallen Gear

“A Fallen Gear, unidade de negócio do Grupo Fallen especializada na pesquisa e produção de equipamentos gamers, está focada em desenvolver produtos para que os players superem seus desafios; a linha LightPro, que agora traz o mouse F75, é resultado da interação constante com a comunidade, do contínuo acompanhamento das tendências no mundo todo e muita dedicação”.

Preços e Disponibilidade

O novo mouse LightPRO F75 está disponível para compra no site da Fallen Store, onde é possível consultar as features, valor e modelos disponíveis. Para maiores informações, visite o site do produto – http://fallen.gg/produtos/F75/

Grupo Fallen

O Grupo Fallen é pioneiro no mercado de esports por seu modelo de negócios exclusivo, que permite oferecer variedade de portfólio com alto padrão de qualidade em produtos e serviços. O respeito que nutre pela comunidade é evidenciado por sua obstinação em proporcionar que a experiência, através dos esports, faça com que todo mundo e o mundo todo entre no jogo.

Hoje, o Grupo Fallen possui quatro unidades de negócio: Fallen Store, Fallen Gear, Fallen Wear e Fallen Content. A Fallen Gear é a unidade de negócio dedicada ao desenvolvimento e produção de equipamentos gamer de alta qualidade e desempenho acessíveis à comunidade.