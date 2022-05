Avanade em parceria com a DIO contrata estagiárias para atuar na área de tecnologia em São José dos Campos

Com 75% das vagas abertas reservadas exclusivamente para mulheres, o programa tem como foco universitários de cursos de exatas e tecnologia.

A Avanade, consultoria líder em inovação digital, lança, em parceria com a DIO – plataforma open education e maior ecossistema de tech da América Latina-, a terceira edição do Decola Tech, maior programa de estágio da multinacional no país, com 75% das vagas reservadas exclusivamente para mulheres.



Desta vez, dando continuação ao sucesso das primeiras duas edições, realizadas em setembro e dezembro do ano passado, onde foram contratadas mais de 200 pessoas, o programa visa ampliar a oportunidade em D&I: além de estimular a contratação de mulheres, 50% das vagas serão para pretos e pardos e 5% para PCDs, reforçando a missão que a Avanade tem com a diversidade e transformação de pessoas através de oportunidades reais.



O programa contará com uma trilha educacional online focada em Javascript e desenvolvimento mobile com React Native, onde os candidatos poderão aprender desde o básico, como Introdução a HTML5 e CSS3, até o avançado ao desenvolver um projeto para celulares do zero com React Native. A trilha completa terá 61 horas de duração com certificação para os concluintes.



“A missão da DIO é transformar a vida das pessoas através da tecnologia, e o Decola Tech se consolida como um dos programas que mais capacita, prepara e dá oportunidades para jovens e pessoas de grupos vulneráveis conquistarem seu estágio”, afirma Iglá Generoso, CEO da DIO.



Além da jornada de aprendizagem, a pessoa candidata terá acesso a mentorias e bate-papos com experts e estagiários já contratados pela empresa, onde poderá entender mais sobre o dia a dia de um profissional de tecnologia, soft skills e a cultura da Avanade.



Os candidatos mais bem-sucedidos avançam para a fase de entrevistas e podem ser integrados aos times de tecnologia da multinacional. As inscrições vão até 30 de maio e podem ser feitas através do link.



Decola Tech

“O Decola Tech é uma estratégia fundamental na nossa agenda de crescimento acelerado, e tem o objetivo de atrair e desenvolver talentos que buscam crescer em suas carreiras, e ao mesmo tempo reforça nosso mix de diversidade de profissionais, permitindo sempre a inovação e a excelência nas entregas aos nossos clientes.” Veronika Falconer, diretora Sr de Recursos Humano Avanade.



As vagas são híbridas para São Paulo, Recife, Brasília, Belo Horizonte e São José dos Campos. As oportunidades são destinadas a universitários com graduação após agosto de 2023. As inscrições podem ser feitas através do link.



DIO

Sobre a DIO – Fundada em 2018, a Digital Innovation One é a primeira plataforma Open Education brasileira que tem como objetivo democratizar o conhecimento em desenvolvimento de software e tecnologias exponenciais para acelerar a formação de mais de 5 milhões de talentos digitais, conectando-os com grandes oportunidades que potencializam o desenvolvimento socioeconômico regional. Atualmente o ecossistema da startup conta com mais de 520 mil devs, 160 instituições de ensino, 50 embaixadores, 500 experts e mais de 1.000 empresas conectadas por meio dos programas educacionais.



Avanade

Sobre aAvanade –A Avanade é a líder em serviços digitais inovadores, de nuvem e de consultoria, soluções para indústrias e experiências lideradas por design em todo o ecossistema da Microsoft. Todos os dias, nossos 56.000 profissionais em 26 países causam um impacto humano genuíno para nossos clientes, seus funcionários e seus clientes.



Com a maioria das certificações da Microsoft (mais de 60.000) e 18 (de 18) competências Microsoft em nível de excelência, estamos em uma posição única para ajudar as empresas a crescer e resolver seus desafios mais complexos.