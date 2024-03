ASSECRE Lança Livro em Homenagem aos 30 anos da entidade em festa para mais de 400 convidados

Os diretores e conselheiros da ASSECRE, Associação das Empresas do Vale do Paraíba, comemoram os 30 anos da entidade em cerimônia, que lançou o livro ASSECRE 30 anos – Movidos por Valores e Propósitos, no último dia 21 de março, no Clube Santa Rita, em São José dos Campos. Participaram do jantar comemorativo convidados, autoridades, associados e imprensa.

Inicialmente foi realizado um cerimonial onde as primeiras colaboradoras e as atuais da ASSECRE foram homenageadas, assim como os fundadores que foram honrados, recebendo placas comemorativas dos atuais diretores executivos.

“Toda iniciativa da ASSECRE sempre foi uma ação conjunta visando impulsionar os pilares de empreendedorismo, educação e questão social. Realizamos um trabalho contínuo e crescente. Por isso, decidimos realizar essa homenagem com a entrega das placas aos fundadores em forma de agradecimento pelo que fizeram e ainda fazem à entidade”, explicou Wagner Siqueira, diretor executivo da ASSECRE.

Os convidados puderam conferir um vídeo institucional com depoimentos dos integrantes que fizeram parte da ASSECRE, contando como tudo começou. Um vídeo enviado pelo vice-governador Felício Ramuth falou da importância da ASSECRE para a economia regional. Durante o cerimonial discursaram os diretores executivos da ASSECRE: Wagner Siqueira, Eduardo Piloto e Gabriel Araújo e presidente do conselho deliberativo, Neide Pereira Pinto; o diretor regional do SENAI – SP, Ricardo Terra; o prefeito de Jacareí, Izaias Santana; o secretário de Inovação e Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, Alberto Mano Marques Filho, que representou o prefeito Anderson Farias, que estava em missão no exterior.

Livro ASSECRE 30 anos – Movidos por Valores e Propósitos

Em seguida foi realizado o lançamento do livro ASSECRE 30 anos – Movidos por Valores e Propósitos (136 páginas, 05 capítulos, autor: Rosenildo Ferreira, da Somos Editora). Uma obra que reúne a história desde sua fundação, de como a ASSECRE vem se dedicando a melhorar o ambiente de negócios para os pequenos e médios empresários. Narra a trajetória da ASSECRE ao longo de três décadas, explorando como a associação enfrentou desafios locais e globais, adaptando-se à influência das inúmeras mudanças no cenário mundial dos últimos tempos. Destacando o papel do associativismo na união de forças para enfrentar adversidades e alcançar o progresso. Ressalta a importância do compromisso com o crescimento sustentável e liderança na comunidade empresarial do Vale do Paraíba. O autor realizou um profundo trabalho de pesquisa, entrevistando mais de cinquenta pessoas que sempre contribuíram voluntariamente de maneira direta e indiretamente para a formação, planejamento e ações da instituição. Os trabalhos realizados por eles, ajudaram desde as melhorias na infraestrutura urbana e social do Chácaras Reunidas, onde está a sede; a fomentar negócios e desenvolver compras coletivas; a realizar a Feira FEISSECRE, com vinte e uma edições; treinamentos e especializações para os colaboradores dos associados; até mesmo, a incentivar esporte e cultura para a comunidade.

Autor do livro Rosenildo Ferreira-Foto: Arnaldo Kikute

“Não se trata apenas de um livro, mas de um registro histórico de uma das instituições que mais contribuíram com o empresariado da região. Eu costumo dizer, que se em todos os lugares existisse uma ASSECRE, as relações empresariais e os negócios estariam mais evoluídos”, comentou Eduardo Piloto, um dos diretores executivos da ASSECRE.

A noite comemorativa reuniu diversas esferas da sociedade, que demonstrou a grande importância e representatividade que a ASSECRE tem perante a todos membros das outras entidades público-privadas que marcaram presença no evento.

“Muito nos honrou a presença das pessoas que vieram prestigiar esta noite tão importante para a ASSECRE. Nos sentimos valorizados, prestigiados e gratos. Foi um momento de retribuição e reconhecimento por todo trabalho desenvolvido por estes 30 anos. E o futuro nos pertence, estamos antenados com as mudanças e com a transformação digital. Temos a certeza que teremos muito a contribuir para os próximos anos”, declarou Gabriel Santos Araújo.

Presidente do Conselho Deliberativo da ASSECRE Neide Pereira Pinto -Foto: Arnaldo Kikute

Banda “Véios Band”

Após a cerimônia foi realizado um jantar dançante com a Banda “Véios Band”. Ao final do evento, todos os convidados ganharam um exemplar do livro ASSECRE 30 anos – Movidos por Valores e Propósitos.

ASSECRE

O evento de 30 anos da ASSECRE também foi beneficente, onde os convidados compraram convite adicional, cuja renda será 100% revertida para o GACC. A comemoração contou com o patrocínio do SICCOB e Credirochas e com o apoio das empresas Healthink, Prestomed e Segurança Brasil.