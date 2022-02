Adiamento da 14ª edição da Campus Party Brasil

Devido ao aumento no número de casos de covid-19 em todo o Brasil, a nova edição da Campus Party Brasil será postergada para o período de 16 a 20 de julho, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

14ª edição da Campus Party Brasil

Segundo a organização, a prioridade nesse momento é zelar pelo bem-estar de todos aqueles que participam direta ou indiretamente do evento.

Campus Party Brasil

Para quem já adquiriu o ingresso, ele valerá para o mês de julho. Entretanto, caso o campuseiro deseje solicitar o reembolso, basta enviar um email para Brasil@campus-party.org ou contatar a organização por meio do perfil @campuspartybra no instagram.