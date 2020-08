Como fazer um cartão de crédito sem anuidade online?

Pode até não parecer, mas a anuidade do cartão de crédito está levando boa parte do seu dinheiro embora

Você pode até considerar pouco pagar R$10 de anuidade mensalmente na fatura do cartão de crédito. No entanto, quando esse valor é multiplicado por um ano já soma R$120. Você costuma cancelar cartões? Então, provavelmente, está pagando muitos reais em anuidade sem sentir há bastante tempo. Dinheiro este que poderia estar sendo investido e rendendo para seu futuro, por exemplo.

A anuidade, mensalidade cobrada para o uso do cartão de crédito, é um gasto totalmente desnecessário que pode ser facilmente excluído do seu orçamento. Ao ligar na central do cartão possivelmente você pode solicitar a exclusão da tarifa, mas se deseja se desfazer dessa cobrança de uma vez por todas, a melhor forma é fazer um cartão de crédito sem anuidade.

Recentemente, um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), em parceria com o Sebrae, revelou que 40% dos consumidores brasileiros usam cartão de crédito de contas digitais. E o motivo é bastante simples: zero cobrança de taxas ou tarifas.

Isso significa que não é mais necessário pagar para ter uma conta no banco, nem mesmo pagar por um pacote de serviços, como fomos “acostumados”. As contas digitais chegaram para desmistificar muitas das cobranças chamadas de obrigatórias, como a anuidade do cartão de crédito. Confira os passos para solicitar um cartão de crédito sem anuidade:

1. Escolha o seu banco digital. Opte pela conta gratuita que oferece mais benefícios;

2. Faça o download do aplicativo do banco. Entre na Play Store ou na App Store;

3. Envie as informações para abertura da conta. Informe CPF, envie foto para a prova de vida e outras informações pedidas;

4. Solicite o cartão de crédito. Aguarde a chegada do cartão em sua casa, desbloqueie e comece a usar sem a cobrança mensal de tarifa;

5. Use o app para acompanhar. Com o app da conta digital é possível acompanhar todas as movimentações da conta, como saldo, fechamento da fatura do cartão, limite disponível no cartão, pagamento da fatura e outros serviços.