Vídeos no Youtube: Como chamar a atenção do seu público

Para se destacar no Youtube e ter um bom público você vai precisar seguir alguns passos essenciais. Veja as melhores dicas neste artigo.

Ter um canal no Youtube é uma excelente forma de se conectar com o mundo e ainda conseguir uma renda considerável com o número de visualizações.

Assim, qualquer pessoa pode criar e compartilhar seus vídeos na plataforma, o importante é aprender a chamar a atenção do seu público para encontrar cada vez mais pessoas que se identificam com o seu conteúdo.

Contudo, por ser uma rede social extremamente concorrida é preciso saber se destacar na plataforma, utilizando diversos recursos para chamar a atenção do público.

Não há uma regra para ter um canal de sucesso no Youtube, mas alguns detalhes, com certeza, influenciam o público.

Seja para ensinar a fazer alguma atividade, postar um vídeo engraçado ou compartilhar outro assunto, você precisa se planejar, apresentar um conteúdo interessante e manter a frequência de postagens.

O Youtube é uma das maiores plataformas da internet. Lá, o público irá navegar para aprender a realizar uma atividade, tirar dúvidas ou apenas acompanhar o trabalho de um artista.

Por isso, separamos algumas dicas indispensáveis para quem quer fazer sucesso e chamar atenção do seu público no Youtube. Confira abaixo e aproveite!

Determine o seu conteúdo

O primeiro passo para aumentar o seu público no Youtube é determinar qual é o melhor conteúdo que você pode exibir, de acordo com o seu público-alvo, as tendências da rede ou um nicho de mercado no qual você pode se destacar.

Lembre-se que qualquer assunto pode virar um canal do Youtube, o importante é ter um conteúdo relevante e que irá cativar ou agregar algo ao seu usuário.

Tenha um roteiro

O roteiro do Youtube é extremamente necessário para que o seu vídeo tenha começo, meio e fim. Muitas pessoas não percebem a importância do roteiro na hora de produzir conteúdo para a internet e acabam perdendo visibilidade porque as pessoas deixam de assistir.

Planeje o que será dito e mostrado na gravação para que você não se perca durante o vídeo.

Crie um título chamativo

Um título que cause curiosidade é sempre um bom caminho para influenciar o clique. Então, crie um título que tenha a ver com o tema tratado no vídeo, utilize termos que são buscados no Google e que geram interesse instantaneamente.

Manter um padrão nos títulos do seu canal também ajuda as pessoas a se localizarem nos vídeos, visualizando aqueles que mais têm a ver com o assunto que elas estão buscando no Youtube.

Ofereça uma imagem de qualidade

Uma gravação de qualidade é essencial para garantir o seu espaço na plataforma. O legal é que hoje em dia muitos smartphones já oferecem câmeras de qualidade que com o auxílio de uma boa iluminação podem produzir o seu conteúdo.

Portanto, você não precisa ter uma câmera de última geração, mas pode pensar em um cenário agradável, utilizar a luz do dia ou uma boa iluminação e manter o enquadramento.

Busque interação

Parece uma dica simples, mas use um vocabulário que agrada e que promove a interação com quem vai assistir seu vídeo.

Peça que a pessoa se inscreva no canal e siga suas redes sociais. Além disso, peça que ela comente o que achou do conteúdo ou que proponha novas pautas. Sempre responda os comentários. Será através destes espaços que você vai conhecer seu público e verá o que ele está achando do seu material.

Seja breve

Diante da quantidade de informação que é compartilhada na internet diariamente, as pessoas se habituaram a assistir conteúdos mais curtos.

Não há regra que estabeleça o tamanho ideal de vídeo, mas tente criar um conteúdo mais breve e interativo que consiga oferecer adequadamente o seu conteúdo.

Cative logo nos primeiros minutos

Conteúdos de internet eficientes conseguem prender a atenção das pessoas logo nos primeiros minutos, tanto pelo carisma do Youtuber quanto pela relevância do conteúdo.

Assim, apresente-se, mantenha um diálogo interessante e explique o que será feito logo no começo do vídeo.

Poste vídeos com frequência

Se você quer ter um espaço na internet é muito importante que você mantenha a frequência de novos vídeos, para que o público se acostume com o seu conteúdo e também reconheça a sua autoridade no assunto.

Você pode determinar e sempre informar em quais dias da semana e horário o vídeo estará no ar, para que o público possa acessar nesta data.

Para que você consiga chamar atenção do seu público no Youtube, você vai precisar organizar o seu conteúdo, manter a frequência dos vídeos e seguir as outras dicas deste artigo, sempre se atentando ao que é dito por seu público atual.

Finalmente, na hora de monetizar a sua audiência, recomendamos a leitura de um guia no site Nucleo Expert para aprender como ganhar dinheiro no YouTube, de diferentes maneiras.

Aplique agora as nossas dicas para o Youtube. Comente aqui se você ainda tem alguma dúvida sobre o que deve fazer para melhorar seu canal do Youtube?