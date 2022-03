Saiba mais sobre os benefícios da rede 5G nas cidades

Desde a resolução de problemas de tráfego até o aumento da segurança pública, a rede 5G levará o desenvolvimento de cidades inteligentes a um nível totalmente novo.

O 5G lançou as bases para o surgimento das cidades inteligentes: uma infraestrutura urbana avançada que usa dados para melhorar a qualidade de vida de seus cidadãos.

Embora a adoção generalizada de tecnologias 5G para cidades inteligentes continue representando muitos desafios, a chegada das redes sem fio de próxima geração promete acelerar sua proliferação e levar os serviços urbanos a um nível muito elevado.

Então, como a aplicação das tecnologias 5G afetará o mundo e, mais importante, as cidades de hoje? O 5G ajudará as cidades inteligentes a prosperarem de várias maneiras.

Neste artigo vamos descobrir o que é essa tecnologia, seu potencial e dar vários exemplos de como ela está sendo utilizada em cidades inteligentes, extrapolando para o futuro próximo.

Continue lendo para saber mais.

O que é a tecnologia 5G e como ela funciona?

O 5G é a próxima geração de redes celulares que visa substituir gradualmente o 4G em todo o mundo. Embora seja uma evolução técnica do 4G, não uma revolução, traz um enorme potencial para revolucionar os negócios de cidades inteligentes.

A rede 5G tem várias vantagens em relação ao 4G:

Velocidade de internet mais rápida

Tem uma maior largura de banda de dados

Menor latência.

Tudo isso impactará positivamente as experiências digitais, desde o desempenho de aplicativos de empresariais até a condução de um carro.

Além disso, o 5G potencialmente eliminará a maioria dos problemas de conectividade do 4G, garantirá uma cobertura mais ampla e estará disponível nas cidades mais inteligentes do mundo.

Agora sabemos o que é o 5G, mas como o 5G mudará as cidades e como o fará?

Como o 5G ajudará a transformar as cidades inteligentes?

1. Resolver problemas de trânsito e transporte

A latência zero trazida pelo 5G permitirá que os sensores e dispositivos que alimentam o sistema de transporte e tráfego da cidade funcionem perfeitamente, redirecionando automaticamente o tráfego e alertando os sistemas de veículos autônomos para a situação atual na estrada.

Os carros alertarão uns aos outros sobre sua localização para eliminar colisões e evitar engarrafamentos. Dessa forma, as ruas das cidades inteligentes serão mais seguras para motoristas e caminhantes.

Por exemplo, seu telefone 5G pode alertá-lo sobre carros e bicicletas próximos enquanto você caminha pelas ruas da cidade, ajudando a evitar acidentes.

2. Tornando nossas casas mais limpas, seguras e energeticamente mais eficientes

Dado o impacto previsto do 5G na IoT -Internet of Things-, estamos a poucos passos das casas inteligentes. Desde compras e entregas automatizadas de supermercado até ao gerenciamento complexo de infraestrutura de edifícios, o 5G nos permitirá adotar novos estilos de vida.

Em termos práticos, isso significaria casas mais seguras e energeticamente eficientes, poupando energia, e um ambiente doméstico mais limpo e saudável. Aumentar o número de frequências permitirá que mais dispositivos de IoT penetrem em residências de cidades inteligentes e funcionem com eficiência sem interferir uns nos outros.

3. Abrindo caminho para cuidados de saúde personalizados

Muitas pessoas hoje têm pulseiras de fitness que podem ser usadas; Para entender melhor, o 5G e os novos dispositivos que são desenvolvidos aproveitando essa nova tecnologia têm todo o potencial para revolucionar a assistência médica.

Não será mais necessário ir a um consultório médico para passar por exames médicos: os médicos serão alertados instantaneamente sobre uma mudança na condição de um paciente e poderão modificar imediatamente a medicação ou alterar a terapia.

O acesso centralizado aos registros médicos de um cidadão pode ser concedido instantaneamente a um profissional de saúde. Existe até a hipótese de um cirurgião especializado em outra metrópole aconselhar outro cirurgião no meio de uma operação a quilômetros de distância em tempo real.

Em essência, o 5G está removendo todos os obstáculos que atualmente dificultam a prestação de cuidados de saúde personalizados aos centros urbanos.

4. Gerenciamento avançado da infraestrutura da cidade

De acordo com a multinacional sueca Ericsson, o impacto do 5G melhorará a conectividade entre todas as facetas de uma infraestrutura de cidade inteligente, da gestão de energia à gestão de edifícios inteligentes, e permitirá que as autoridades e empresas da cidade direcionam instantaneamente seus esforços para atividades que exigem sua atenção.

Em um futuro próximo, sensores inteligentes usados ​​no meio ambiente coletarão dados em tempo real sobre quase todos os aspectos da vida urbana, como clima, níveis de poluição do ar e situação do tráfego em cidades inteligentes.

Ao fazer parceria com empresas locais e estabelecimentos de ensino, a administração das vilas inteligentes poderiam trabalhar nos aspectos da vida urbana e garantir a sustentabilidade ambiental com base nos dados mais atuais.

5. Aumento da Segurança Pública

O 5G também melhorará significativamente os serviços de regiões inteligentes relacionados à segurança pública. A análise em tempo real de gravações de vídeo de locais públicos aliada ao software biométrico permitirá identificar rapidamente situações perigosas e alertar automaticamente as autoridades em situações como um acidente de carro ou um ataque terrorista.

Os equipamentos conectados ao 5G também poderão ser implantados e atualizados em qualquer lugar com cobertura de rede móvel, eliminando a necessidade de fiação fixa, e se estenderão a fatores de forma móveis, como aviões não tripulados e aos robôs.