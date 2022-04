Quem nunca perdeu a carteira com os documentos importantes ou teve seus pertences roubados, não conhece a dor de cabeça que era preciso passar até pouco tempo atrás pra conseguir tirar uma segunda via.

No entanto, os avanços tecnológicos vieram para trazer mais praticidade à nossa vida. E, nos próximos tópicos, você vai entender se é possível tirar uma segunda via do CPF pela internet, no conforto de casa. Vamos lá?

Afinal, é possível tirar a segunda via do CPF online?

Sim! Para o alívio de muitos, o CPF é um dos documentos mais fáceis de se recuperar pela internet.

Isso porque, na verdade, o uso do cartão físico do CPF já vem se tornando obsoleto há algum tempo.

Então, agora, é possível realizar a solicitação de uma segunda via do seu CPF no conforto de casa. Ah, e essa segunda via pedida pela internet pode ser impressa e utilizada normalmente, viu!?

Dito isso, vamos ao passo a passo para que você possa recuperar seu CPF sem precisar ir a lugar algum!

Solicitando a segunda via do CPF online

Para conseguir realizar a solicitação, basta ter em mãos um pouco de paciência e quatro informações simples:

Nome completo; Data de nascimento; Nome da mãe; Número do título de eleitor.

Sim, ter essas informações é muito fácil e provavelmente você sabe todas de cabeça, com possível exceção do número do título.

No entanto, a parte mais complicada vem agora, e ela depende de um fator: se você declara ou não o Imposto de Renda. Entenda:

Como tirar a segunda via do CPF online se você não declara Imposto de Renda

O processo de emissão da segunda via do CPF pela internet é muito mais simples e rápido para as pessoas que não declaram o Imposto de Renda.

Nesse caso, é realizada uma espécie de consulta detalhada, que te dá como resultado um comprovante.

Realizar essa consulta é simples: acesse a página de consulta no site da Receita Federal e preencha todos os dados, inclusive o seu número de CPF.

Agora, basta enviar os dados e pronto: você pode visualizar – e imprimir ou envelopar – o comprovante de inscrição no CPF, que serve para tudo normalmente.

A notícia ruim é que, caso você não saiba ou tenha esquecido o seu número de CPF, para fazer isso, pode ser necessário que você compareça a um polo presencialmente.

Agora, vamos descobrir qual é o procedimento realizado por quem declara o Imposto de Renda para pedir a segunda via do CPF online.

Tirando a segunda via do CPF online se você declara o Imposto de Renda

Se você declara o Imposto de Renda, é possível realizar esse procedimento através de outro portal: o sistema eCAC (Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal).

Basta entrar no site da Receita Federal preencher seus dados básicos: número do CPF e data de nascimento. Valide o Captcha e avance.

O próximo passo é informar os números dos recibos de entrega das suas últimas duas declarações do Imposto de Renda. A partir daí, você poderá criar uma senha de acordo com as normas citadas e, então, gerar um código.

Agora, com esse código já em mãos, entre no Portal eCAC e realize o seu login utilizando o seu número de CPF e a senha criada agora há pouco.

Na aba “cadastros”, acesse a opção “comprovante de inscrição do CPF”. Agora, é só imprimir o comprovante!

Emissão da primeira ou segunda via do CPF online: é possível?

Não. O que pode ser feito pela internet é gerar os comprovantes que te ensinamos nos últimos tópicos, porém, não é possível emitir o CPF online.

Vale lembrar, também, que os 11 dígitos do Cadastro de Pessoas Físicas são individuais e, claro, intransferíveis.

Se o seu objetivo é emitir o CPF, saiba que é muito provável que você precise comparecer a um polo presencial, devido à necessidade de comprovação de identidade.

Obrigado por ter ficado até aqui. Se te ajudamos a entender como solicitar a segunda via do CPF online, nos acompanhe e aprenda muito mais!

Imagem de Karolina Grabowska por Pixabay