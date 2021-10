Com mais de 600 mil buscas, concurso do Tribunal de Justiça é o mais procurado no primeiro semestre de 2021

Certames da Polícia Rodoviária Federal e do Instituto Americano de Desenvolvimento aparecem em seguida na lista das carreiras públicas mais desejadas

O concurso do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ RJ) foi o mais buscado pelos concurseiros ao longo do primeiro semestre deste ano, sendo responsável, sozinho, por mais de 600 mil acessos. É o que aponta um recente levantamento feito pelo Gran Cursos Online, empresa especializada em educação e capacitação para concursos públicos.

Logo na sequência, aparecem a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Instituto Americano de Desenvolvimento (IADES), respectivamente, que atingiram a marca de mais de 400 mil pesquisas, como as oportunidades de carreira mais desejadas pelos brasileiros.

Para os candidatos que desejam ingressar no TJ RJ, a remuneração inicial para o cargo de Técnico de Atividade Judiciária varia de R$ 3.870,06 a R$ R$ 6.373,89, e para Analista Judiciário, o salário inicial varia de R$ R$ 6.373,89 a R$ 9.560,88. Para os candidatos que almejam as vagas da PRF, a faixa salarial inicial é de R$ 9.899,88 para o cargo de Policial Rodoviário.



De acordo com o monitoramento, que apurou o interesse por concursos públicos durante o período de janeiro a junho pelo Google Search Console, em quarto lugar está o certame do Conselho Regional de Enfermagem de Minas Gerais (COREN-MG), somando mais de 300 mil sessões, seguido pela Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), que totalizou mais de 100 mil.

Veja, a seguir, a listagem completa dos dez concursos públicos com maior interesse nos últimos seis meses.



Sigla concursos Sessões TJ RJ 669.512 PRF 488.320 IADES 414.824 COREN MG 318.025 ABIN 163.555 PM GO 160.017 ESPCEX 152.839 IBADE 113.046 SEASTER 76.045 PM MG 74.040

(Fonte: Gran Curso Online)



A pandemia do coronavírus impactou o lançamento de editais e os cronogramas estabelecidos para nomeação e aplicação das provas, que tiveram que ser suspensos ou adiados, promovendo uma enorme quantidade de vagas represadas. “Com o avanço da imunização no país e a necessidade de repor as vagas públicas, o setor prevê uma retomada positiva, com a expectativa de mais de 58 mil oportunidades ainda este ano”, destaca Gabriel Granjeiro, diretor-presidente do Gran Cursos Online.

O estudo aponta ainda que a maior procura por cargos na administração pública no primeiro semestre está concentrada no Sudeste do Brasil. O estado de São Paulo representa 15,50% do total de interesse no período, seguido por Rio de Janeiro, com 10,17% e Minas Gerais, com 9,41%.

