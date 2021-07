Vem aí: The Town, evento em São Paulo em 2023

Já pode marcar na agenda: em setembro de 2023, em São Paulo, vai acontecer o The Town. Vem aí o maior festival de música, cultura e arte que a cidade já viu, preparado para receber em torno de 105 mil pessoas por dia no autódromo de Interlagos. Tudo será da forma que você já está acostumado: grandioso, com muita música, muitos palcos e muito entretenimento, com atrações nacionais e internacionais durante os 5 dias de festa.

Roberto Medina, presidente do Rock in Rio e do The Town revela

Como Roberto Medina, presidente do Rock in Rio e do The Town revela, “Eu vivo o Brasil intensamente. E, assim como o Rock in Rio, The Town nasce dessa paixão pela nossa terra, da amplificação do olhar para novas oportunidades e do desejo que a pandemia me trouxe nestes meses de enclausuramento de trazer algo inédito. Será surpreendente. Toda a concepção foi pensada a partir de uma São Paulo inspiradora e cosmopolita, além de pronta para sediar um evento desta magnitude”.

The Town

O evento vem para agitar a maior cidade da América Latina e inaugurar uma outra grande novidade: a partir do ano que vem, 2022, o Brasil contará com o Rock in Rio nos anos pares e, agora, The Town nos anos ímpares. “Temos o Rock in Rio confirmado para o ano que vem (setembro de 2022), que será impactante, com inúmeras novidades e, acima de tudo, pronto para viver este retorno tão aguardado por todos. Já o The Town será mais uma referência do entretenimento de qualidade no Brasil, com entregas também de alto nível para o público e para as marcas. O evento chega para confirmar esta esperança contínua de dias melhores, de celebração e paz. Em setembro de 2023 São Paulo vai ganhar uma nova forma de viver entretenimento”.

Vem conhecer o The Town!

E você, está pronto pra essa dobradinha incrível que começa em 2022?