Realize lança versão reciclada do cartão de crédito co-branded Meu Cartão

Em parceria inédita com a IDEMIA, plástico dos cartões gera menos desperdício e impacto ao meio ambiente.

A partir de julho, a Realize CFI, instituição financeira da Lojas Renner S.A., vai passar a oferecer um cartão reciclado aos seus novos clientes, iniciativa piloto implementada em lojas selecionadas da Renner. Por meio de parceria inédita com a IDEMIA, líder mundial em identidade aumentada, o plástico do cartão de crédito co-branded Meu Cartão passa a ter um caráter físico com menos desperdício e impacto ao meio ambiente.

O plástico do cartão será agora composto por matéria-prima reciclada, com origem em descartes industriais de outros produtos do mesmo material. O resultado será uma redução de 36% de emissão de CO 2 , 50% de energia e 75% no consumo de água no processo de fabricação do cartão. A estrutura do Ecocard, produzido pela IDEMIA, é certificada em laboratório, que atesta a origem do material de origem reciclada.

“Nossa parceria com a IDEMIA, a fim de adotar cartões produzidos a partir de materiais menos impactantes, vem ao encontro de todas as iniciativas que a Companhia já possui no desenvolvimento de uma moda cada vez mais responsável. Nosso foco é manter o compromisso de sempre oferecer uma experiência de compra ainda mais encantadora para os nossos clientes”, complementa Gustavo Maniero, diretor-presidente da Realize CFI.

Cartão de crédito co-branded Meu Cartão

O cartão de crédito co-branded Meu Cartão reciclado tem emissão imediata e está disponível em quatro lojas Renner com certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), nas seguintes praças: Rio de Janeiro (Shopping Village Mall), São Paulo (R. Domingos de Moraes, 2668), Fortaleza (Shopping Riomar Fortaleza) e Recife (Shopping Riomar Recife).

Para o cliente Pessoa Física da Realize, as características já conhecidas do produto seguem as mesmas. Tanto a identidade visual, em termos de marca, formato e cores, quanto a qualidade e a tecnologia contactless (transações por aproximação), seguem inalteradas. Além disso, todo o material em papel do kit de boas-vindas, entregue aos novos clientes, é reciclado.

Lojas Renner S.A.

“É uma satisfação contribuir com a Lojas Renner S.A., oferecendo de forma pioneira um cartão produzido com plástico reciclado e que também pode ser reaproveitado, caso descartado corretamente. Com nossa tecnologia, certificada pela UL (Underwriters Laboratories), os novos cartões concretizam a mensagem de preservação ambiental, transmitindo-a para todo o país”, comenta Alessandra Wohnrati, head da Unidade de Serviços Financeiros da IDEMIA no Brasil”.

Realize

Criada em 2017, a Realize (realizesolucoesfinanceiras.com.br) é a instituição financeira da Lojas Renner S.A. e dá suporte à operação de varejo da companhia, oferecendo um conjunto de serviços financeiros aos clientes, entre eles o Cartão Renner (private label) e o Meu Cartão (cartão de crédito internacional), além do Saque Rápido e de um portfólio de seguros. Com vocação digital, a empresa oferece soluções que acompanham toda a jornada do consumidor, de forma cúmplice, transparente e encantadora.

IDEMIA

A IDEMIA, líder mundial em identidade aumentada, fornece um ambiente confiável que permite que cidadãos e consumidores realizem suas atividades críticas diárias (como pagar, conectar e viajar), tanto no espaço físico quanto no digital. Proteger nossa identidade tornou-se uma missão crítica no mundo em que vivemos. Ao preservar a identidade aumentada, uma identidade que garante privacidade e confiança e transações seguras, autenticadas e verificáveis, reinventamos a maneira como pensamos, produzimos, usamos e protegemos um de nossos maiores ativos, nossa identidade, seja para pessoas físicas ou jurídicas, para objetos, quando e onde a segurança é importante. Fornecemos identidade aumentada para clientes internacionais nos setores financeiro, telecomunicações, identidade, segurança pública e IoT. Com quase 15.000 funcionários em todo o mundo, a IDEMIA atende clientes em 180 países.

Meu Cartão