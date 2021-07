Boas perspectivas para o mercado imobiliário em São José dos Campos

Presidente da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), Márcio Schneider, iniciou roteiro de visitas por São José e elogiou o bom desempenho da região.

O presidente da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI), Márcio Schneider, passou a quinta-feira (15) em São José dos Campos iniciando um roteiro de agendas por empresas associadas no Estado de São Paulo. A visita foi acompanhada do empresário Alfredo de Freitas, à frente da Nova Freitas Imóveis e diretor de Relações Institucionais da entidade.

A pauta girou em torno do comportamento do mercado imobiliário durante a pandemia, as perspectivas do setor e como o segmento de imóveis pode influenciar na retomada da economia.



A programação teve início na sede da Nova Freitas, que este ano soma 73 anos de história na cidade e atualmente conta com quatro unidades – Pindamonhangaba, Caraguatatuba e duas em São José. “Nossa entidade busca associados assim, acima de tudo com responsabilidade empresarial”, ressaltou o presidente da ABMI.



Com otimismo em relação ao mercado nacional, Schneider comemora o desenvolvimento do setor na região e destaca o bom desempenho da cidade. Sentimento transmitido pessoalmente ao prefeito de São José, Felicio Ramuth, durante visita ao Paço Municipal.



O prefeito de São José dos Campos, Felicio Ramuth, recebeu o presidente da ABMI, Márcio Schneider, e o diretor da Nova Freitas Imóveis, Alfredo de Freitas, no Paço Municipal-Foto:Nando JR

A agenda foi encerrada na reunião do Desenvolve Vale, plataforma de negócios comandada por Kiko Sawaya, com representantes de diferentes instituições. O presidente da ABMI elogiou a união dos segmentos na cidade e enfatizou a importância dessa força para a retomada do desenvolvimento do país.

Kiko Sawaya, Márcio Schneider e Alfredo de Freitas durante reunião do Desenvolve Vale em São José dos Campos-Foto:Nando JR

Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI)

ABMI – Com mais de 20 anos de existência, a Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI) tem uma história marcada pela inovação e pela modernidade. Reúne mais de 50 empresas, selecionadas pela qualidade de seus processos e boas práticas, por seus posicionamentos nos mercados em que atuam, pela diversidade de seus produtos, pelas políticas de inovação e pela responsabilidade social.